Dodał, że "wydaje się to dosyć logiczne w sytuacji, w której Joe Biden musi różnić się od Donalda Trumpa i to pokazać". - Myślę, że Joe Biden może stanąć na wysokości zadania. Widzę w tym polityczne, może nie złoto, ale jakiś zysk - stwierdził.

Schnepf: nasza waga polityczna niezwykle wzrosła

Jak mówił Schnepf, "waga polityczna" Polski "niezwykle wzrosła". - Z racji geografii w gruncie rzeczy, to znaczy położenia, bo jesteśmy na szlaku do Ukrainy. Jesteśmy taką drogą do zwycięstwa, do sukcesu demokracji i Zachodu w walce z Putinem - wyjaśniał.