Para prezydencka spotkała się z ocalałym z Holokaustu Edwardem Mosbergiem

Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda spotkali się w czwartek w Nowym Jorku z ocalałym z Holokaustu Edwardem Mosbergiem. Jego imieniem nazwana jest nagroda From the Depths przyznawana Polakom za ratowanie Żydów podczas II wojny światowej.

Urodzony w Krakowie Mosberg był więźniem niemieckich obozów koncentracyjnych w Płaszowie i Mauthausen. Kiedy wybuchła II wojna światowa miał 13 lat. Większość jego najbliższych została zgładzona w Holokauście. W 1951 roku wraz z narzeczoną przybył do Nowego Jorku. Obecnie mieszka w New Jersey. Jego imię nosi odznaczenie, przyznawane przez Fundację From The Depths, za ratowanie Żydów podczas II wojny światowej. Edward Mosberg został odznaczony przez tę fundację za "budowanie dialogu w duchu pamięci o Holocauście".