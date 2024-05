W piątek dojdzie do rekonstrukcji rządu . Premier Donald Tusk poinformował, że przyjmie rezygnację czterech ministrów i ogłosi nazwiska ich następców. Zmiany są związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Jednym z ministrów, który kandyduje do europarlamentu jest Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji.

Kolarski: zmiany w Radzie Ministrów 13 maja

Kolarski przyznał, że do tej pory "żaden oficjalny wniosek" w sprawie dokonania zmian rządzie "nie wpłynął do kancelarii prezydenta". - Do tej pory informacja o potrzebie dokonania rekonstrukcji była tylko informacją medialną - powiedział, dodając, że ma nadzieję, iż "odpowiednie wnioski jeszcze w czwartek trafią do KPRP".