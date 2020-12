"Zniesmaczenie prezydenturą Andrzeja Dudy wyraziłem w sposób wulgarny". Sąd: pół roku ograniczenia wolności

Sześć miesięcy ograniczenia wolności

Za ten czyn grozi do trzech lat pozbawienia wolności. Proces w tej sprawie ruszył w toruńskim sądzie okręgowym 14 grudnia. Wówczas oskarżony złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Zgodził się na sześć miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata, 600 złotych grzywny, a także zobowiązanie do powstrzymywania się od spożywania alkoholu. Prokuratura przychyliła się do tego wniosku, ale na takie zakończenie sprawy nie zgodził się sąd.