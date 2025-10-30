Domański z nową funkcją w partii? Minister odpowiada

Andrzej Domański o awansie w partii: zobaczymy, raczej plotki Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Konrad Piasecki przekazał w niedzielę "W Kuluarach" w TVN24, że do dziesięciu dotychczasowych wiceprzewodniczących Platformy Obywatelskiej dołączy czterech nowych wiceprzewodniczących Koalicji Obywatelskiej. Według dziennikarza TVN24 będą nimi: Adam Szłapka, Barbara Nowacka, Radosław Sikorski oraz Andrzej Domański.

Minister finansów był pytany w czwartkowym wydaniu "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24 o swój ewentualny awans w partii. - Zobaczymy, raczej plotki. Decyzje podejmie Rada Krajowa, przewodniczący (Donald Tusk), nie skupiam się na tak zwanych stołkach, pozycjach, jest dużo pracy do wykonania - odpowiedział.

Andrzej Domański Źródło: TVN24

"Uchylać się nie będę"

Piasecki dopytywał ministra, czy nowa funkcja w partii sprawiłaby, że będzie "silniejszy politycznie". - Pozycja partyjna, zaplecze parlamentarne mają dla każdego ministra, w tym dla Ministra Finansów i Gospodarki, znaczenie. Dobrze wiedzieć, że stoi za ministrem partia, stoi za nim silny klub, taki jak nasz klub w parlamencie, ale oczywiście nie są to rzeczy najważniejsze - mówił Domański.

- Czyli nie będzie się pan uchylał, jak rozumiem, gdyby partia i Donald Tusk swoim wzrokiem spojrzeli na pana i powiedzieli: Andrzej musisz? - dociekał dziennikarz. - Uchylać się nie będę - przyznał minister.

OGLĄDAJ: "Fakty są dla PiS dramatycznie złe"