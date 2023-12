"Zapraszamy pana Jacka Kurskiego z powrotem do Warszawy"

Oczywiście Jacek Kurski nie będzie przeze mnie wskazany jako mój reprezentant w Banku Światowym - powiedział w "Jeden na jeden" minister finansów Andrzej Domański. Zapewniał, że bank w żaden sposób nie kwestionuje decyzji o odwołaniu Kurskiego z funkcji w tej instytucji. - Więc zapraszamy pana Kurskiego z powrotem do Warszawy - powiedział minister.

Jacek Kurski został odwołany z Banku Światowego. Jak wyjaśniał premier Donald Tusk , to efekt uchwały przyjętej przez rząd. Były prezes TVP od około roku pełnił funkcję Alternate Executive Director, szwajcarsko-polskiej konstytuanty w Grupie Banku Światowego w Waszyngtonie. Jego kandydaturę zgłosił wówczas prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński jako gubernator Polski w BŚ. Teraz gubernatorem reprezentującym Polskę w tej instytucji został minister finansów Andrzej Domański (KO).

- Oczywiście pan Jacek Kurski nie będzie przeze mnie wskazany jako mój reprezentant w Banku Światowym - dodał. Przekazał też, że "na stronie internetowej Banku Światowego zostały już dokonane stosowne zmiany". Zapewniał, że Bank Światowy w żaden sposób nie kwestionuje tej decyzji o zmianie. - Więc zapraszamy pana Kurskiego z powrotem do Warszawy - powiedział minister.

Kto nowym reprezentantem? "Prowadzimy rozmowy, już mamy kandydatów i kandydatki"

Pytany, kto będzie pełnił rolę jego reprezentanta w Banku Światowym, Domański odparł: - Prowadzimy rozmowy, już mamy kandydatów i kandydatki na to stanowisko.

Mówił, że "nazwiska, które państwu nic specjalnie na tym etapie nie powiedzą, bo chcemy, żeby to jednak byli fachowcy, a nie politycy". Minister wskazywał, że "to musi być osoba o bardzo wysokich kompetencjach". - Być może będzie wybór padał na osobę, która jednak jest znana szerzej. Nie będę sobie tutaj ograniczał wyboru i w żaden sposób negatywnie na kandydaturę nie wpłynie to, że jest osoba rozpoznawalna lub nie. Natomiast najważniejsze są kompetencje - podkreślał.