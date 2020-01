Po prosu trzeba ze sobą rozmawiać, co dalej, w którą stronę i jak to zrobić, żeby nie było paraliżu polskiego sądownictwa - powiedział w "Kropce nad i" prezydencki minister Andrzej Dera. Odniósł się do prezydenckiego zaproszenia na spotkanie dla przedstawicieli klubów i kół poselskich, które ma dotyczyć reformy wymiaru sprawiedliwości. - W tej chwili, po uchwale Sądu Najwyższego, jest taka sytuacja, że trzeba ze sobą po prostu rozmawiać - dodał.