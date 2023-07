Minister infrastruktury tłumaczy się z zakupu "antyradaru". Chodziło o "maksymalne bezpieczeństwo podróży"

czytaj dalej

Do trzech lat pozbawienia wolności może grozić kobiecie, która zaatakowała obywatelkę Filipin we Wrocławiu. 48-latka zaczęła obrażać cudzoziemkę i grozić jej. Pokrzywdzona nagrała zdarzenie, a później pokazała to, co się stało, w mediach społecznościowych. Agresorka została zatrzymana - po nagłośnieniu sprawy przez portal tuwroclaw.com - i usłyszała zarzuty. Prokuratura zawnioskowała o tymczasowe aresztowanie na dwa miesiące.