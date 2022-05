Fundusze na remont pałacu zostały przyznane, ale miasto "nie ma możliwości realizacji". Z pieniędzy zrezygnowali

czytaj dalej

Lewica chce odwołania przez prezydenta kandydatury Adama Glapińskiego na fotel prezesa Narodowego Banku Polskiego. W Sejmie posłowie tej formacji zaprezentowali wniosek do Andrzeja Dudy w tej sprawie. - Adam Glapiński dalej w fotelu prezesa Narodowego Banku Polskiego to hańba, ale przede wszystkim trudne czasy dla polskich rodzin. Na to nie można pozwolić - przekonywał Krzysztof Gawkowski. - Wybór należy do Prawa i Sprawiedliwości - mówiła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.