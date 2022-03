Ambasador Ukrainy w Polsce: niezbędne jest zamknięcie przestrzeni powietrznej lub przekazanie nam samolotów

czytaj dalej

Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, odpowiadał w sobotę na pytania dziennikarzy na konferencji prasowej w Kijowie. Został zapytany między innymi o stosunki z Polską. - Jestem wdzięczny za to, że przyjmują Ukraińców w Polsce i pomagają - mówił do Polaków. - To, że tworzycie tę atmosferę domową - bardzo mocno to czujemy - dodał.