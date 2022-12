Ane Piżl i Mateusz Damięcki wyróżnieni przez obrońców praw człowieka

Członkostwo honorowe Amnesty International to "wyróżnienie w uznaniu zasług dla szerzenia idei, rozumienia, widoczności i przestrzegania praw człowieka " - przekazała polska sekcja organizacji w sobotnim komunikacie, opublikowanym na Facebooku.

Jak podała, "to krąg różnorodnych osób, które łączy niezgoda na niesprawiedliwość na świecie i niezgoda na bierność, krąg ludzi nieobojętnych na krzywdę drugiego człowieka i zdeterminowanych, by walczyć o to, byśmy wszyscy mogli cieszyć się pełnią praw człowieka".