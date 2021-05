Orzeczenie Strasburga "musi teraz skłonić Unię Europejską do podjęcia zdecydowanych działań"

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uznał w piątek, że Polska naruszyła prawo do sądu i rzetelnego procesu - chodzi o fakt, że w składzie Trybunału Konstytucyjnego zasiadał Mariusz Muszyński, sędzia wybrany na miejsce już wcześniej obsadzone. Do wyroku ETPCz odniosła się dyrektorka Amnesty International ds. Instytucji Europejskich Eve Geddie. Trybunał Konstytucyjny nie może już skutecznie chronić praw człowieka - stwierdziła.

9 lat temu lokalny producent trawników z Leszna Dolnego (województwo lubuskie) wystąpił o odszkodowanie od państwa, po tym jak dziki zniszczyły część jego pola. Sądy wszystkich instancji wydały wyroki niekorzystne dla przedsiębiorcy, ale jeden z wątków sprawy trafił do Trybunału Konstytucyjnego. Tam sprawę rozpatrywał skład z Mariuszem Muszyńskim, tzw. sędzią dublerem, który został wybrany do Trybunału na jedno ze stanowisk obsadzonych już wcześniej przez Sejm - Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że w ten sposób Polska naruszyła prawo do sądu i rzetelnego procesu.