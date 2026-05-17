Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Szef MON o amerykańskim wojsku w Polsce. "Nie została podjęta żadna decyzja"

|
Władysław Kosiniak-Kamysz
Kosiniak-Kamysz o obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. "Trwa teraz proces planistyczny"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada
Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się w sobotę na platformie X do doniesień o możliwym ograniczeniu obecności wojsk USA w Polsce, podkreślając, że relacje obu krajów opierają się na "codziennej współpracy, wzajemnym zaangażowaniu i zaufaniu", a nie na przekazach medialnych. Głos zabrał także szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

"Polska jest i będzie kluczowym sojusznikiem USA w Europie. Amerykańskie zaangażowanie w Polsce jest bardzo wysokie. Nie została podjęta żadna decyzja o zmniejszeniu zaangażowania, co potwierdziliśmy z przedstawicielami Pentagonu i Sił Zbrojnych USA" - podkreślił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w serwisie X.

Reuters informował w piątek, powołując się na dwóch amerykańskich urzędników, wypowiadających się anonimowo, że Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4 tys. amerykańskich żołnierzy do Polski.

Z kolei CNN podał, powołując się na źródła w resorcie wojny USA, że decyzja szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej była częścią serii ruchów mających zredukować liczbę sił USA w Europie. Z kolei portal NOTUS informował, że Pentagon planuje obniżenie rangi dowództwa sił lądowych w Europie i Afryce.

Dowódca tłumaczył się w Kongresie. "Policzek dla Polski"
Dowiedz się więcej:

Dowódca tłumaczył się w Kongresie. "Policzek dla Polski"

Świat

Kosiniak-Kamysz: Polska odgrywa kluczową rolę

Szef MON pokreślił w swoim wpisie, że "Amerykanie są zaangażowani w proces budowy NATO 3.0, który dzięki wzmocnieniu zdolności europejskiego filaru Sojuszu zwiększy bezpieczeństwo w Europie - w tym procesie Polska odgrywa kluczową rolę".

"O naszym sojuszu z USA świadczą inwestycje w koszary czy lotniska, budowa magazynów i obiektów zakwaterowania. Wypełniony do granic możliwości jest też plan wspólnych ćwiczeń naszych wojsk. Amerykanie są u nas w ramach stałej i rotacyjnej obecności, są wysunięte dowództwa V Korpusu w Poznaniu i dywizja w Bolesławcu, olbrzymia infrastruktura logistyczna, m.in. we Wrocławiu, APS w Powidzu, bazy lotnicze w Powidzu i Łasku oraz grupa batalionowa FLF w Orzyszu. Rozpoczęliśmy też przygotowania do zwiększenia amerykańskich zdolności wojskowych w Polsce" - wyliczał szef MON.

Przypomniał także, że to zaangażowanie potwierdzał prezydent USA Donald Trump w publicznych deklaracjach złożonych w obecności prezydenta Karola Nawrockiego.

"Te deklaracje pozostają wiążące" - zapewnił szef MON.

Kosiniak-Kamysz: będzie u mnie pierwszy żołnierz USA
Dowiedz się więcej:

Kosiniak-Kamysz: będzie u mnie pierwszy żołnierz USA

"Od dawna proponujemy zwiększenie obecności stałej"

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że obecnie trwa proces reorganizacji obecności wojsk USA w Europie. "Odpowiada za to gen. Alexus Grynkewich, z którym szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła jest w stałym kontakcie. W ramach bieżących rozmów, biorąc pod uwagę amerykańskie plany, od dawna proponujemy zwiększenie obecności stałej, kosztem obecności rotacyjnej" - napisał.

>>> "Słyszę, że to nie koniec. To początek rewizji pozycjonowania wojsk USA w Europie"

"Wszyscy, którzy twierdzą, że polsko-amerykańska współpraca została zniszczona lub się zakończyła, grają w orkiestrze wrogów Polski" - podsumował szef resortu obrony narodowej.

Spotkanie z prezydentem. "Wyraźnie podkreślił"

W piątek z Kosiniakiem-Kamyszem spotkał się prezydent Nawrocki. W spotkaniu uczestniczyli też gen. Kukuła oraz szef BBN Bartosz Grodecki i zastępcy szefa BBN: gen. bryg. rez. Andrzej Kowalski oraz gen. bryg. rez. Mirosław Bryś. W sobotę Grodecki przekazał, że "głównym tematem rozmowy były kwestie bezpieczeństwa naszego regionu ze szczególnym uwzględnieniem obecności wojsk amerykańskich w Polsce".

"Prezydent wyraźnie podkreślił, że proces zwiększania obecności wojsk USA w Polsce należy wspierać i oczekuje w tej kwestii współpracy ze strony wszystkich ośrodków władzy" - zaznaczył.

Nawrocki spotkał się z Kosiniakiem-Kamyszem i Kukułą
Dowiedz się więcej:

Nawrocki spotkał się z Kosiniakiem-Kamyszem i Kukułą

BBN: doniesienia nie dotyczą Polski

Także Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, kierowane przez Bartosza Grodeckiego, odniosło się w serwisie X do medialnych doniesień.

"Obecny, zmienny stan ilościowy ma związek z trwającą rotacją sił USA w naszej części Europy. Rotację prowadzi Pierwsza Dywizja Kawalerii USA z Fort Hood w Teksasie (1st Cavalry Division)" - czytamy.

Biuro oceniło, że po wycofaniu z Niemiec 2. Pułk Kawalerii USA mógłby zastąpić część Brygadowej Grupy Pancernej wcześniej planowanej do rozmieszczenia w Polsce.

W opublikowanym stanowisku podkreślono, że Stany Zjednoczone pozostają najważniejszym partnerem strategicznym Polski i - obok polskich żołnierzy oraz funkcjonariuszy - gwarantem bezpieczeństwa RP. Jak wskazano, liczba amerykańskich żołnierzy i pracowników cywilnych wojska USA w Polsce oscyluje w granicach ok. 10 tys.

"W ocenie BBN doniesienia o wstrzymaniu rotacji i zmniejszeniu obecności USA nie dotyczą bezpośrednio i docelowo Polski" - podkreślono.

Amerykański generał: otrzymaliśmy instrukcje

Do sprawy wstrzymania rotacji wojsk USA odnosił się także w amerykańskiej Izbie Reprezentantów dowódca US Army generał Christopher LaNeve.

- Otrzymaliśmy instrukcje dotyczące redukcji sił. (...) Uznaliśmy, że najbardziej sensowne byłoby, aby ta brygada nie wysyłała swoich sił na teatr działań - powiedział. - Będziemy nadal ściśle współpracować z gen. Grynkewichem i jego zespołem, aby zapewnić mu odpowiednie siły od nas - dodał.

Wojska USA w Polsce. Siemoniak komentuje
Dowiedz się więcej:

Wojska USA w Polsce. Siemoniak komentuje

Doniesienia o wstrzymaniu rozmieszczenia w Polsce kolejnej zmiany brygady wywołała reakcje ze strony polskiego rządu. Podczas piątkowej konferencji prasowej premier Donald Tusk zapewnił, że on i wicepremier Kosiniak-Kamysz są w kontakcie m.in. z gen. Grynkewichem i sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte.

- Te decyzje mają charakter logistyczny i nie wpłyną na bezpieczeństwo Polski - zapewniał szef rządu.

>>> Co dalej z wojskami USA w Polsce? Premier zabrał głos >>>

Kosiniak-Kamysz informował w piątek wieczorem w TVN24, że w środę spotka się z gen. Danem Caine'm, przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów wojsk USA.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 2 min
gitara_czerwona
Koncert marzeń, cena zwala z nóg. Kto drenuje portfele fanów?
Pogłos
53 min
MOO_169_alt
Blechacz: Chopinowi trudno byłoby wygrać Konkurs Chopinowski w naszych czasach
Monika Olejnik
43 min
pc
Jak rozmawiać o umieraniu? Czy można przygotować się na śmierć?
Wywiad medyczny
Udostępnij:
Tagi:
Władysław Kosiniak-KamyszMinisterstwo Obrony NarodowejBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoWojskoUSA
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Czytaj także:
Nie żyje 13-latek po awanturze w warmińsko-mazurskim
Awantura nad jeziorem. Nie żyje 13-latek
Olsztyn
Łukasz Piebiak. Zdjęcie archiwalne
"Znam akta afery hejterskiej. Polecam lekturę tym, którzy wskazali Piebiaka do KRS"
Jeleń we Francji kręci się w kółko
Zauważyli dziwne zachowanie jelenia. Z czego wynika
METEO
Long Island w stanie Nowy Jork
Tysiące pracowników wstrzymało ruch. Bezterminowy strajk w USA
BIZNES
Sokoły
Sokoły zaciekle broniły swoich piskląt. Nagranie
METEO
jachty
Tajemnicze jachty w portach. Włoskie służby interweniują
BIZNES
Mężczyzna okradł sklep jubilerski w Siedlcach
Groźne substancje w akcesoriach i tekstyliach. UOKIK wstrzymuje sprzedaż
BIZNES
Dara zwyciężczynią Eurowizji 2026
Mamy zwyciężczynię Eurowizji. Które miejsce zajęła Polska?
Tomasz-Marcin Wrona
Drzewo spadło na samochód
Ogromne drzewo runęło na ulicę i luksusowy samochód
WARSZAWA
Wypadek w miejscowości Atalin
Siła uderzenia wyrzuciła auto z drogi. Policja: do wypadku doszło w wyniku błędu kierowcy
WARSZAWA
Akcja ratunkowa na Malediwach
Poszukiwał zaginionych nurków. Żołnierz nie żyje
Viktor Orban
Magyar odmawia Orbanowi. "Nie otrzyma jej"
Świat
Pierwsze chwile bocianów
Wykluły się zaledwie wczoraj. Młode bociany na nagraniu
METEO
15 min
Jarosław Kaczyński
Kaczyński przeciwny publikacji. "Wiele wie, tam może być wszystko"
Arkadiusz Wierzuk
Ulewy, burze, deszcz
Kolejne fronty przejdą nad Polską. Gdzie spadnie deszcz
METEO
Dara "Bangaranga" (Bułgaria)
Zaśpiewała "Bangaranga" i wygrała. Kim jest Dara?
Kultura i styl
Mahmood podczas wielkiego finału Eurowizji 2019
Nie wygrały, ale przeszły do historii. Siedem hitów z Eurowizji
Tomasz-Marcin Wrona
Humbak Timmy
Humbak Timmy nie żyje. "Zadecydowała natura"
METEO
Noam Bettan "Michelle" (Izrael)
12 punktów od jury dla Izraela, widzowie docenili Ukrainę
Tomasz-Marcin Wrona
Na miejscu pracują służby (zdjęcie ilustracyjne)
Fałszywe alarmy i interwencje policji. Zatrzymano mężczyznę
Polska
Edgars Rinkeviczs
Polityczny zwrot na Łotwie
Włoskie służby na miejscu zdarzenia po tym, jak kierowca potrącił kilku pieszych w centrum Modeny
Wjechał w pieszych, zaczął uciekać. "Był uzbrojony w nóż"
imageTitle
Zwrócił uwagę pocałunkiem po zwycięstwie
EUROSPORT
imageTitle
Realny Jose Mourinho. "Na 99,9 procent"
EUROSPORT
29 min
pc
Problemy w łóżku mogą uratować życie. Szczerze o erekcji
Anna Wilczyńska
Przejazd rolkarzy z Nightskating Warsaw (zdj. archiwalne)
Rolkarze, wrotkarze i motocykliści wyjadą na ulice. Będą utrudnienia
WARSZAWA
Łosie na plaży w Helu
Łosie spacerowały po plaży. "Podeszły do wody, popływały chwilę"
METEO
imageTitle
Prezydent Barcelony podziękował Lewandowskiemu wzruszającym wpisem
EUROSPORT
Giewont, burza, zła pogoda
Po wypadku na Giewoncie. "Trzeba w odpowiednim miejscu powiedzieć sobie: dość"
METEO
imageTitle
Wszystkie oczy na Camp Nou. "Lewandowski pożegna się w wielkim stylu"
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica