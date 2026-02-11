Amerykańska podsekretarz stanu i ambasador USA w KPRP. Rzecznik prezydenta o rozmowach

Prezydent Karol Nawrocki podczas wręczenie nominacji profesorskich Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"W związku z wizytą w Polsce, dziś w Kancelarii Prezydenta RP doszło do spotkania podsekretarz stanu Agnieszki Jędrzak z Sarah B. Rogers, podsekretarz stanu w administracji amerykańskiej, odpowiedzialną za dyplomację publiczną. W spotkaniu wziął także udział amerykański ambasador Tom Rose" - napisał na X Rafał Leśkiewicz.

Prezydencki rzecznik poinformował, że "spotkanie dotyczyło współpracy przy realizacji projektów związanych z polityką pamięci, za które w KPRP odpowiada minister Agnieszka Jędrzak". Opublikował także zdjęcie ze spotkania.

Spotkanie podsekretarz stanu Agnieszki Jędrzak z podsekretarz stanu w administracji USA Sarah B. Roger Źródło: Grzegorz Jakubowski/KPRP

Wizyta podsekretarz stanu USA w Polsce

Amerykańska ambasada opublikowała na X wpis, w którym powitano podsekretarz w Polsce. "Przez najbliższe dwa dni Podsekretarz Stanu ds. Dyplomacji Publicznej Sarah Rogers weźmie udział w spotkaniach z przedstawicielami polskiego rządu, będzie rozmawiać z amerykańsko-polskimi liderami biznesu oraz poznawać niezwykłą kulturę i historię Polski" - podano.

"Rogers weźmie także udział w inauguracyjnym wydarzeniu rozpoczynającym całoroczne obchody 250. rocznicy uzyskania niepodległości przez Stany Zjednoczone" - czytamy. Do wpisu dołączono też zdjęcie Rogers z ambasadorem Rose'm.

Witamy w Polsce, @UnderSecPD Rogers! 🇺🇸🇵🇱

Przez najbliższe dwa dni Podsekretarz Stanu ds. Dyplomacji Publicznej Sarah Rogers weźmie udział w spotkaniach z przedstawicielami polskiego rządu, będzie rozmawiać z amerykańsko-polskimi liderami biznesu oraz poznawać niezwykłą kulturę i… pic.twitter.com/uhbkHCkzDx — US Embassy Warsaw (@USEmbassyWarsaw) February 11, 2026 Rozwiń

Sama Rogers 7 lutego zapowiedziała swoją wizytę w Polsce we wpisie na X.

Wpis podsekretarz stanu USA Sarah Rogers Źródło: X/@UnderSecPD

Ambasador USA na spotkaniu z szefem MON

We wtorek z ambasadorem USA w Polsce spotkał się wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Po tym poinformował na X, że rozmowa z Rosem potwierdziła, iż polsko-amerykańska współpraca na rzecz bezpieczeństwa nie ulegnie żadnej zmianie.

W miniony czwartek, 5 lutego, ambasador USA w Polsce oświadczył, że "ze skutkiem natychmiastowym nie będziemy już utrzymywać kontaktów ani komunikować się z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym". Powodem decyzji były - jak podał - "oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta USA Donalda Trumpa", które - według Rose’a - "uczyniły go poważną przeszkodą dla naszych doskonałych relacji z premierem Tuskiem i jego rządem".

W odpowiedzi marszałek Czarzasty oświadczył, że zgodnie ze swoimi wartościami stanął w obronie polskich żołnierzy walczących na misjach i nie poparł kandydatury Trumpa do pokojowej nagrody Nobla. Zapewnił też, że niezmiennie szanuje Stany Zjednoczone jako kluczowego partnera Polski, dlatego - jak napisał - z ubolewaniem przyjmuje deklarację ambasadora USA. "Ale nie zmienię stanowiska w fundamentalnych dla Polek i Polaków sprawach" - dodał.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Filip Czerwiński/akr