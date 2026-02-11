Logo strona główna
Polska

Amerykańska podsekretarz stanu i ambasador USA w KPRP. Rzecznik prezydenta o rozmowach

Spotkanie podsekretarz stanu Agnieszki Jędrzak z Sarah B. Roger
Prezydent Karol Nawrocki podczas wręczenie nominacji profesorskich
Źródło: TVN24
Podsekretarz stanu w administracji USA Sarah B. Rogers spotkała się w środę w kancelarii prezydenta z podsekretarz stanu Agnieszką Jędrzak. W rozmowach brał udział także amerykański ambasador Tom Rose. Jak przekazał prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz, rozmawiano o projektach z zakresu polityki pamięci.

"W związku z wizytą w Polsce, dziś w Kancelarii Prezydenta RP doszło do spotkania podsekretarz stanu Agnieszki Jędrzak z Sarah B. Rogers, podsekretarz stanu w administracji amerykańskiej, odpowiedzialną za dyplomację publiczną. W spotkaniu wziął także udział amerykański ambasador Tom Rose" - napisał na X Rafał Leśkiewicz.

Prezydencki rzecznik poinformował, że "spotkanie dotyczyło współpracy przy realizacji projektów związanych z polityką pamięci, za które w KPRP odpowiada minister Agnieszka Jędrzak". Opublikował także zdjęcie ze spotkania.

Spotkanie podsekretarz stanu Agnieszki Jędrzak z podsekretarz stanu w administracji USA Sarah B. Roger
Spotkanie podsekretarz stanu Agnieszki Jędrzak z podsekretarz stanu w administracji USA Sarah B. Roger
Źródło: Grzegorz Jakubowski/KPRP

Wizyta podsekretarz stanu USA w Polsce

Amerykańska ambasada opublikowała na X wpis, w którym powitano podsekretarz w Polsce. "Przez najbliższe dwa dni Podsekretarz Stanu ds. Dyplomacji Publicznej Sarah Rogers weźmie udział w spotkaniach z przedstawicielami polskiego rządu, będzie rozmawiać z amerykańsko-polskimi liderami biznesu oraz poznawać niezwykłą kulturę i historię Polski" - podano.

"Rogers weźmie także udział w inauguracyjnym wydarzeniu rozpoczynającym całoroczne obchody 250. rocznicy uzyskania niepodległości przez Stany Zjednoczone" - czytamy. Do wpisu dołączono też zdjęcie Rogers z ambasadorem Rose'm.

Sama Rogers 7 lutego zapowiedziała swoją wizytę w Polsce we wpisie na X.

Wpis podsekretarz stanu USA Sarah Rogers
Wpis podsekretarz stanu USA Sarah Rogers
Źródło: X/@UnderSecPD

Ambasador USA na spotkaniu z szefem MON

We wtorek z ambasadorem USA w Polsce spotkał się wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Po tym poinformował na X, że rozmowa z Rosem potwierdziła, iż polsko-amerykańska współpraca na rzecz bezpieczeństwa nie ulegnie żadnej zmianie.

W miniony czwartek, 5 lutego, ambasador USA w Polsce oświadczył, że "ze skutkiem natychmiastowym nie będziemy już utrzymywać kontaktów ani komunikować się z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym". Powodem decyzji były - jak podał - "oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta USA Donalda Trumpa", które - według Rose’a - "uczyniły go poważną przeszkodą dla naszych doskonałych relacji z premierem Tuskiem i jego rządem".

Donald Tusk
Polska w Radzie Pokoju? Jest deklaracja Tuska
Tom Rose i Władysław Kosiniak-Kamysz
Kosiniak-Kamysz spotkał się z ambasadorem USA. Obie strony komentują
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty
"Widzę, że pana zatkało". Czarzasty odpowiada na zarzuty opozycji

W odpowiedzi marszałek Czarzasty oświadczył, że zgodnie ze swoimi wartościami stanął w obronie polskich żołnierzy walczących na misjach i nie poparł kandydatury Trumpa do pokojowej nagrody Nobla. Zapewnił też, że niezmiennie szanuje Stany Zjednoczone jako kluczowego partnera Polski, dlatego - jak napisał - z ubolewaniem przyjmuje deklarację ambasadora USA. "Ale nie zmienię stanowiska w fundamentalnych dla Polek i Polaków sprawach" - dodał.

pc

TVN24 HD

pc
Opracował Filip Czerwiński/akr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Grzegorz Jakubowski/KPRP

Tagi:
USADyplomacjaPolityka zagraniczna USAKancelaria Prezydenta RPWłodzimierz CzarzastyKarol Nawrocki
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica