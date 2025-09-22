Logo strona główna
Polska

Incydent w USA. Mężczyzna w przebraniu księdza na mszy z udziałem prezydenta Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki podczas mszy świętej w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown (21.09.2025)
Karol Nawrocki w Nowym Jorku
Źródło: TVN24
Podczas mszy z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego w Amerykańskiej Częstochowie służby wyprowadziły ze świątyni mężczyznę przebranego za księdza - podają media. Sytuację opisał obecny na miejscu redaktor naczelny "Faktu".

Dziennik "Fakt" przytoczył relację swojego redaktora naczelnego Michała Wodzińskiego, który był uczestnikiem niedzielnej mszy z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown. Opisał "dość niecodzienną i osobliwą sytuację", gdy w kościele pojawił się mężczyzna przebrany za księdza. - Najpierw z okolic ołtarza wyprowadził go jeden z księży biorących udział w mszy świętej. W następnej kolejności przejęły go służby bezpieczeństwa - opisywał Wodziński. - Sprawca zamieszania został dyskretnie wyprowadzony i msza była kontynuowana bez przeszkód - dodał.

O "incydencie" na mszy informuje też PAP, według którego przebrany w ornat mężczyzna "nie miał przy sobie widocznych niebezpiecznych przedmiotów, nie stawiał też oporu, gdy był wyprowadzany z sanktuarium".

Amerykańska Częstochowa, czyli droga do serc Polonusów
Dowiedz się więcej:

Amerykańska Częstochowa, czyli droga do serc Polonusów

Świat

"Pewne osłupienie" podczas mszy z udziałem prezydenta

Portal dziennika "Fakt" opublikował zdjęcie mężczyzny z zamazaną twarzą, ubranego w zielony ornat i z książką w ręku. Obok niego stoi mężczyzna w garniturze. Zawieszony na jego szyi identyfikator sugeruje, że mógł to być pracownik ochrony.

Według redaktora naczelnego "Faktu" wyprowadzony mężczyzna jest mieszkańcem Doylestown i jest znany przedstawicielom miejscowej Polonii. Już w przeszłości miał zakłócać msze, choć wcześniej nie przebierał się za księdza. Jak komentuje Wodziński, "cała sytuacja spowodowała pewne osłupienie podczas mszy, choć trwała raptem kilkanaście sekund". Podkreśla też, że "nawet przez moment nie zagrażała bezpieczeństwu głowy naszego państwa". Służby dokładnie sprawdzały każdą osobą, która w niedzielę weszła na teren sanktuarium. Jak czytamy w portalu "Faktu", "nie było możliwości, by ta osoba wniosła na teren świątyni jakieś niedozwolone przedmioty lub substancje".

Prezydent Karol Nawrocki podczas mszy świętej w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown (21.09.2025)
Prezydent Karol Nawrocki podczas mszy świętej w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown (21.09.2025)
Źródło: PAP/Leszek Szymański

Karol Nawrocki w USA

Karol i Marta Nawroccy rozpoczęli wizytę w Doylestown od uroczystego odsłonięcia tablicy upamiętniającej premiera Jana Olszewskiego. Prezydent wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym działaczom polonijnym. Za wybitne zasługi w dyplomacji i wspieranie Polonii Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski odznaczył Annę Marię Anders.

W poniedziałek prezydent rozpocznie aktywności związane z udziałem w debacie podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ma też w planach spotkania między innymi z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem, przywódcami Litwy, Łotwy, Estonii, Czarnogóry i Korei, a także przedstawicielami amerykańskich firm.

Notatka miała trafić do BBN. Pałac zaprzecza
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Notatka miała trafić do BBN. Pałac zaprzecza

Autorka/Autor: wac//am

Źródło: PAP, fakt.pl, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

