Polscy żołnierze ruszyli na Litwę pomóc w poszukiwaniach

W piątek Sztab Generalny Wojska Polskiego poinformował, że "kilkudziesięciu polskich żołnierzy ze specjalistycznym sprzętem zostało skierowanych na Litwę". "Pomogą w poszukiwaniach amerykańskich żołnierzy zaginionych we wtorek na poligonie w okolicy Podbrodzia " - wyjaśniono. Jak dodano, "na Litwę został też skierowany specjalistyczny sprzęt, w tym wozy zabezpieczenia technicznego, medycznego, pojazdy inżynieryjne do prac ziemnych, samochody ciężarowo-terenowe oraz pompy wysokiej wydajności".

Trwa akcja

- To, co udało nam się zrobić przez ostatnią noc, to odessać część szlamu, ale wciąż za mało, a woda ciągle napływa w miejsce zdarzenia z pobliskiego jeziora - przekazała. Dodała, że "wiemy, w którym miejscu znajduje się czołg, ale nie wiemy, w jakiej pozycji i jak się do niego dostać".