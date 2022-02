Amerykańscy senatorowie w studiu TVN24 o sytuacji na Ukrainie

Amerykańscy senatorowie Jeanne Shaheen, Christopher Coons i Richard Durbin w czasie swojej wizyty w Polsce gościli w studiu TVN24. Senator Shaheen w rozmowie z Piotrem Kraśką powiedziała, że sytuacja na Ukrainie "jest bardzo poważna". Senator Coons stwierdził, że "jest jeszcze możliwość, żeby zatriumfowała dyplomacja". - Musimy powiedzieć jasno Putinowi teraz i w przyszłości, że stoimy razem - dodał senator Durbin.

Amerykaścy senatorowie przebywają w poniedziałek z wizytą w Polsce. W Senacie spotkali się z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim i przedstawicielami izby wyższej.

Po rozmowach w Senacie amerykańska delegacja udała się do Belwederu na spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą.

Senator Shaheen: sytuacja jest bardzo poważna

Następnie amerykańscy senatorowie rozmawiali z Piotrem Kraśką. W studiu TVN24 obecni byli senator Christopher Coons z komisji spraw zagranicznych, senator Richard Durbin, rzecznik dyscypliny większości w Senacie oraz senator Jeanne Shaheen z komisji obrony.

Dyskutowali o sytuacji na Ukrainie i o groźbie inwazji ze strony Rosji.

Senator Shaheen oceniła, że "sytuacja jest bardzo poważna". - Myślę, że administracja prezydenta Bidena zastosowała bardzo dobrą strategię pokazując informacje wywiadowcze, które ujawniają, co tak naprawdę planuje Władimir Putin - dodała.

- Wy tu w Polsce wiecie, że Rosja stanowi prawdziwe zagrożenie, nie chodzi tylko o granie wschodnią granicę Ukrainy, ale także o północną granicę Białorusi - mówiła dalej. Jak dodała, "relacje między Stanami Zjednoczonymi a Polską są teraz bardzo ważne".

Senator Shaheen: sytuacja jest bardzo poważna TVN24

Senator Coons: jest jeszcze możliwość, żeby dyplomacja zatriumfowała

Senator Christopher Coons mówił o aktywności amerykańskiej administracji wobec sytuacji na Ukrainie.

- Prezydent Biden wyciągnął wnioski z roku 2014 i 2016, kiedy Putin było coraz bardziej agresywny, mieszał się w nasze wybory - mówił.

- Dzisiaj, aby zapobiec wojnie na Ukrainie, z wyprzedzeniem wypuszczamy wszystkie informacje, jakie mamy na temat planów Rosji. Niestety najnowsze informacje, jakie mamy, są takie, że Putin dał rozkaz do ataku - powiedział. Dodał, że "rosyjskie wojsko jest w najwyższej gotowości bojowej".

Jednocześnie wyraził nadzieję, że "jest jeszcze możliwość, żeby zatriumfowała dyplomacja".

Senator Coons: jest jeszcze możliwość, żeby dyplomacja zatriumfowała TVN24

Senator Durbin: musimy powiedzieć jasno Putinowi, że stoimy razem

Senator Richard Durbin mówił z kolei, że "potrzebujemy solidarności NATO". - Musimy powiedzieć jasno Putinowi teraz i w przyszłości, że stoimy razem - podkreślił. Jego zdaniem "NATO jednoczy się pod przywództwem prezydenta Bidena tak jak nigdy wcześniej".

- Jeśli Putin popełni fatalny błąd ataku na Ukrainę, to zapłaci wysoką cenę - dodał rzecznik dyscypliny większości w amerykańskim Senacie.

Senator Durbin: musimy powiedzieć jasno Putinowi, że stoimy razem TVN24

"Najtwardsze sankcje powinny zostać zachowane jako broń"

Goście TVN24 mówili także o tym, jakie sankcje spotkają Rosję w sytuacji, gdy zdecyduje się na inwazję na Ukrainę.

- Najtwardsze sankcje powinny zostać zachowane jako broń, żeby klarownie pokazać Putinowi, że jeżeli podejmie działania na Ukrainie, to wtedy nie tylko Stany Zjednoczone, ale także Europa, my wszyscy razem, sojusznicy podejmiemy działania i wdrożymy naprawdę bardzo twarde sankcje, które będą dotyczyły nie tylko poszczególnych sektorów gospodarki rosyjskiej, ale również będą koncentrowały się na konkretnych osobach, na oligarchach, którzy znajdują się w otoczeniu Putina, którzy znajdują sobie wille na Zachodzie, którzy piorą pieniądze poprzez zachodnie systemy finansowe, którzy wysyłają swoje dzieci do zachodnich uniwersytetów, którzy wysyłają swoje rodziny, żeby robiłby zakupy w stolicach Europy i w Stanach Zjednoczonych - powiedziała senator Shaheen.

- Jeśli zrobimy to wszyscy razem, wówczas uzyskamy ogromny wpływ na gospodarkę rosyjską - dodała.

- Myślę, że miękkie podbrzusze Putina to są właśnie jego oligarchowie i ich styl życia. Oraz jego styl życia. Jeżeli damy radę w to uderzyć, to myślę, że to zostanie szybko zrozumiane - dodał senator Richard Durbin.

Senator Shaheen: demokracja nie może istnieć bez wolności mediów i wolności słowa

Amerykańscy senatorowie mówili także o roli wolnych mediów w kształtowaniu demokratycznych społeczeństw.

Senator Shaheen podkreśliła, że "demokracja nie może istnieć bez wolności mediów i wolności słowa". - Musimy zatem zagwarantować, że będzie istniał oddzielny podmiot, który będzie patrzył na to, co się dzieje, obserwował, co dzieje się w polityce, w rządzie, w biznesie, po to, żeby postarać się zagwarantować również to, że ludzie mieszkający w tym kraju rozumieją fakty. To jest właśnie rola niezależnych mediów - mówiła.

- Dla nas ważne jest to, żebyśmy powiedzieli, że TVN będzie dalej trwał jako niezależna stacja telewizyjna, po to, by ludzie mieszkający w Polsce mogli uzyskać informacje, tak samo jak my w Stanach Zjednoczonych, we właściwy sposób - podkreśliła.

Jak dodała, chodzi o to, żeby było zagwarantowane funkcjonowanie niezależnej stacji, "która nie jest prowadzona przez rząd, która nie przedstawia tylko jednej strony historii, ale prezentuje historię z różnych perspektyw". - Jest to ważny model, musimy go posiadać nie tylko w Europie, nie tylko w USA, ale w różnych miejscach na całym świecie, po to, żeby ludzie mogli być inspirowani do podejmowania własnych decyzji o przyszłości - podkreśliła amerykańska senator.

Senator Durbin: stosunki polsko-amerykańskie nigdy nie były silniejsze

Senator Durbin, oceniając obecny kształt stosunków polsko-amerykańskich, stwierdził, że "nigdy nie były silniejsze". - Myślę, że odzwierciedla to fakt, że w miarę rozwoju Polski, w miarę zastrzyku nowej demokracji po upadku Związku Sowieckiego, Polska idzie w ramię w ramię z tym, co jest wartościami USA - powiedział.

Cała rozmowa z amerykańskimi senatorami w studiu TVN24 TVN24

Autor:mjz/kab

Źródło: TVN24