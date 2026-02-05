Dyskusja o słowach ambasadora USA Źródło: Kropka nad i TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W czwartek ambasador USA w Polsce Tom Rose oświadczył, że zrywa kontakty z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym, bo ten - jak ocenił - obraził prezydenta Donalda Trumpa. W odpowiedzi marszałek między innymi podtrzymał swoją decyzję, żeby nie lobbować za Pokojową Nagrodą Nobla dla prezydenta USA.

Premier Donald Tusk skomentował, że sojusznicy powinni się szanować, a nie pouczać. Tom Rose na tę uwagę odpisał, że powinna być skierowana do Włodzimierza Czarzastego.

Poseł KO: PiS klęczy przed mocarstwem

W "Kropce nad i" TVN24 poseł PiS Michał Wójcik ocenił, że marszałek miał prawo podjąć każdą decyzję, ale źle to zakomunikował. - Po prostu bez języka dyplomatycznego zaatakował naszego największego sojusznika. On się zachował tak, jak do nas się zachowuje na sali sejmowej, tak nie wolno po prostu - przekonywał były wiceminister sprawiedliwości.

Michał Wójcik powiedział ponadto, że ambasador USA miał prawo zerwać kontakty i powtórzył za Amerykaninem, że swoje uwagi premier powinien był kierować do marszałka. - Naprawdę niepoważne, destrukcyjne dla polskiej polityki działanie pana Czarzastego - skwitował poseł PiS.

- Ja byłem przekonany, że pan minister siedzi ze mną tu w studiu, ale w rzeczywistości mentalnie klęczy. Klęczy z całym PiS-em przed jednym z mocarstw. Nieważne przed kim ktokolwiek z polskiej polityki będzie klęczał, ja po prostu nie będę robił tego z nimi - skomentował drugi gość, poseł KO Witold Zembaczyński.

W ocenie Zembaczyńskiego marszałek Czarzasty, odpowiadając negatywnie na prośbę wsparcia noblowskich ambicji Trumpa, występował z politycznym stanowiskiem na polityczne zapytanie i reprezentował państwo polskie. - Pan nie broni państwa polskiego, tylko pan z tą mentalnością służalczo-poddańczą zrobi wszystko na gwizdek zachodniego mocarstwa - zwrócił się poseł KO do Wójcika.

OGLĄDAJ: Wójcik o Czarzastym: bez języka dyplomatycznego zaatakował naszego największego sojusznika