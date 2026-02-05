Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Poseł KO: PiS klęczy przed mocarstwem

pc
Dyskusja o słowach ambasadora USA
Źródło: Kropka nad i TVN24
Byłem przekonany, że pan minister siedzi ze mną tu w studiu, ale w rzeczywistości mentalnie klęczy - powiedział w "Kropce nad i" TVN24 poseł KO Witold Zembaczyński. Ocenił w ten sposób słowa posła PiS Michała Wójcika, który powtórzył za ambasadorem USA uwagę pod adresem premiera Donalda Tuska.

W czwartek ambasador USA w Polsce Tom Rose oświadczył, że zrywa kontakty z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym, bo ten - jak ocenił - obraził prezydenta Donalda Trumpa. W odpowiedzi marszałek między innymi podtrzymał swoją decyzję, żeby nie lobbować za Pokojową Nagrodą Nobla dla prezydenta USA.

Premier Donald Tusk skomentował, że sojusznicy powinni się szanować, a nie pouczać. Tom Rose na tę uwagę odpisał, że powinna być skierowana do Włodzimierza Czarzastego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Włodzimierz Czarzasty
Zaszkodził relacjom z USA? Minister uspokaja
Thomas Rose i Donald Tusk
Wpis Rose’a, reakcja Tuska, odpowiedź ambasadora
Czarzasty
Wpis i zdjęcie z komunikacji miejskiej. "Fajny dzień. Trochę emocji"

Poseł KO: PiS klęczy przed mocarstwem

W "Kropce nad i" TVN24 poseł PiS Michał Wójcik ocenił, że marszałek miał prawo podjąć każdą decyzję, ale źle to zakomunikował. - Po prostu bez języka dyplomatycznego zaatakował naszego największego sojusznika. On się zachował tak, jak do nas się zachowuje na sali sejmowej, tak nie wolno po prostu - przekonywał były wiceminister sprawiedliwości.

Michał Wójcik powiedział ponadto, że ambasador USA miał prawo zerwać kontakty i powtórzył za Amerykaninem, że swoje uwagi premier powinien był kierować do marszałka. - Naprawdę niepoważne, destrukcyjne dla polskiej polityki działanie pana Czarzastego - skwitował poseł PiS.

- Ja byłem przekonany, że pan minister siedzi ze mną tu w studiu, ale w rzeczywistości mentalnie klęczy. Klęczy z całym PiS-em przed jednym z mocarstw. Nieważne przed kim ktokolwiek z polskiej polityki będzie klęczał, ja po prostu nie będę robił tego z nimi - skomentował drugi gość, poseł KO Witold Zembaczyński.

W ocenie Zembaczyńskiego marszałek Czarzasty, odpowiadając negatywnie na prośbę wsparcia noblowskich ambicji Trumpa, występował z politycznym stanowiskiem na polityczne zapytanie i reprezentował państwo polskie. - Pan nie broni państwa polskiego, tylko pan z tą mentalnością służalczo-poddańczą zrobi wszystko na gwizdek zachodniego mocarstwa - zwrócił się poseł KO do Wójcika.

OGLĄDAJ: Wójcik o Czarzastym: bez języka dyplomatycznego zaatakował naszego największego sojusznika
pc

Wójcik o Czarzastym: bez języka dyplomatycznego zaatakował naszego największego sojusznika

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Filip Czerwiński

Źródło: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
USADyplomacjaWłodzimierz CzarzastyDonald TrumpDonald TuskSejmPrawo i SprawiedliwośćKoalicja Obywatelska
Czytaj także:
imageTitle
Szokujące wideo. Vonn walczy ze wszystkich sił
Najnowsze
imageTitle
Pierwszy zgrzyt na igrzyskach. Poszło o rosyjską flagę
EUROSPORT
pc
Obrońca Ziobry: złożyłem wniosek
Polska
imageTitle
Zapadła ważna decyzja. Polki zagrają u siebie
EUROSPORT
Zbigniew Ziobro
Jest decyzja sądu. Prokurator o kolejnych krokach wobec Ziobry
Polska
AdobeStock_1813828599
Lód na drogach i chodnikach. Tu należy zachować ostrożność
METEO
imageTitle
Skoczkowie przetestowali olimpijski obiekt. Polacy w czołowej dziesiątce
EUROSPORT
pc
Siemoniak: pracownik MON szpiegował na rzecz wschodniego sąsiada
Polska
Maroko, powódź
Ludzie w popłochu uciekali na dachy swoich domów
METEO
imageTitle
"Najbardziej surrealistyczny rzut karny ostatnich 100 lat"
EUROSPORT
Czarzasty
Wpis i zdjęcie z komunikacji miejskiej. "Fajny dzień. Trochę emocji"
Polska
Woda zalała ulice Madrytu
Rura pękła na drodze do lotniska. Ludzie wdrapywali się na auta
METEO
walizka podroz lotnisko wakcje kobieta bagaz bagaze shutterstock_2629869557
Z Krakowa nad morze w nieco ponad godzinę. Wkrótce nowe połączenie
BIZNES
Włodzimierz Czarzasty
Zaszkodził relacjom z USA? Minister uspokaja
Polska
Kijów, Ukraina, 20.12.2024. Centrum biznesowe i budynki mieszkalne w centrum Kijowa uszkodzone w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego
Relacjonowała ataki, została zwolniona "w samym środku wojny". "Brak słów"
Świat
Ulica lód oblodzenie
I znów szklanka na drogach
METEO
Thomas Rose
"Ambasadorowi chyba się pomyliło, gdzie urzęduje"
Polska
Zderzenie ambulansu z samochodem osobowym (zdjęcie ilustracyjne)
Trutka na szczury w przedszkolu. Dzieci w szpitalu
Trójmiasto
imageTitle
Uciekał przez 150 kilometrów. Skończył ze złamanym sercem
EUROSPORT
Władimir Putin
Tania ropa, złoto na sprzedaż. "Kreml nigdy nie oszczędza na przetrwaniu władzy"
Maja Piotrowska
Zderzenie na przejeździe kolejowym
Zderzenie pociągu z samochodem osobowym
Trójmiasto
shutterstock_2651818499
Toksyna w produktach dla niemowląt. Ostrzeżenie
BIZNES
Opady marznące, noc
"Ogranicz poruszanie się pieszo i samochodem"
METEO
Moment zerwania linii energetycznej przez śmigłowiec Black Hawk
Pilot policyjnego Black Hawka oskarżony. Sąd podejmie ważną decyzję o procesie
WARSZAWA
imageTitle
0:6 z faworytką, potem Chwalińska podjęła rękawicę
EUROSPORT
Thomas Rose i Donald Tusk
Wpis Rose’a, reakcja Tuska, odpowiedź ambasadora
Polska
imageTitle
Diagnoza, niepewność i morze łez. Igrzysk odpuścić jednak nie mogła
EUROSPORT
Budynek Sejmu
Rośnie różnica między KO a PiS. Najnowszy sondaż
Polska
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Warszawa wyprzedziła Paryż i Mediolan. Stolica zyskuje w oczach inwestorów
BIZNES
imageTitle
Zamiast meczu dzień w izolacji. Norowirus na igrzyskach
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica