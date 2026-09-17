Polska Ambasador USA w rocznicę 17 września: Rosja ugodziła Polskę w plecy Rafał Molenda |

Tom Rose o relacjach Polski i USA: byliśmy czymś więcej niż sojusznikami Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: X/USAmbPoland

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Tom Rose opublikował wpis w serwisie X w czwartek, w dniu rocznicy wkroczenia Armii Czerwonej do Polski. Amerykański dyplomata nazwał wydarzenia z września 1939 roku jednym z najbardziej cynicznych aktów XX wieku.

"87 lat temu, w jednym z najbardziej cynicznych aktów najbardziej cynicznego wieku w historii, sowiecka Rosja najechała Polskę od wschodu" - napisał ambasador USA w Polsce. Dyplomata przypomniał też, że atak był konsekwencją paktu Ribbentrop-Mołotow, który III Rzesza zawarła ze Związkiem Sowieckim.

A somber day here in Poland.



87 years ago today, in one of the most cynical acts of history's most cynical century, Soviet Russia invaded Poland from the east. Together with Russia’s partner and treaty ally Nazi Germany, Russia stabbed Poland in the back at her moment of… — Tom Rose (@TomRoseIndy) September 17, 2026 Rozwiń

"Wspólnie z partnerem i sojusznikiem traktatowym Rosji, nazistowskimi Niemcami, Rosja ugodziła Polskę w plecy w momencie jej największej słabości, gdy desperacko walczyła z niemiecką inwazją z zachodu" - napisał Tom Rose.

"Przypomnienie o niebezpieczeństwach"

Ambasador USA w Polsce napisał również o tym, jakie były skutki drugiej wojny światowej i podporządkowania Polski Związkowi Radzieckiemu.

"Po 6 latach morderczej wojny i 40 latach brutalnej sowieckiej okupacji Polska powstałaby na nowo. 17 września to surowe przypomnienie o niebezpieczeństwach zawsze obecnych w tej części świata - niebezpieczeństwach dziś bardziej bezpośrednich niż kiedykolwiek od dziesięcioleci" - ocenił Tom Rose.

Co się stało 17 września 1939 roku

17 września 1939 roku sowieckie wojska przekroczyły wschodnie granice Polski. Stało się to po 17 dniach walki z niemiecką armią, która zaatakowała Polskę 1 września 1939 roku. Sowiecka agresja była realizacją ustaleń zawartych w pakcie Ribbentrop-Mołotow, podpisanym 23 sierpnia 1939 roku. Był to pakt o nieagresji pomiędzy niemiecką III Rzeszą i Związkiem Radzieckim.

Do umowy dołączony był tajny protokół. Hitler i Stalin podzielili w nim Europę Środkowo-Wschodnią na strefy wpływów. Polska została w nim podzielona pomiędzy agresorów. Gdy Wojsko Polskie walczyło już z Niemcami, od wschodu wkroczyła Armia Czerwona. Atak przypieczętował klęskę wojny obronnej i doprowadził do kolejnego rozbioru państwa polskiego.