Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Ambasador USA w rocznicę 17 września: Rosja ugodziła Polskę w plecy

|
Ambasador USA w Polsce Tom Rose
Tom Rose o relacjach Polski i USA: byliśmy czymś więcej niż sojusznikami
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: X/USAmbPoland
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Ambasador USA w Polsce Tom Rose zabrał głos w sprawie rocznicy sowieckiej agresji z 1939 roku. Dyplomata przypomniał, że Związek Sowiecki zaatakował Polskę, gdy ta walczyła już z niemiecką inwazją. W mocnym wpisie odniósł się także do współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa Europy.

Tom Rose opublikował wpis w serwisie X w czwartek, w dniu rocznicy wkroczenia Armii Czerwonej do Polski. Amerykański dyplomata nazwał wydarzenia z września 1939 roku jednym z najbardziej cynicznych aktów XX wieku.

"87 lat temu, w jednym z najbardziej cynicznych aktów najbardziej cynicznego wieku w historii, sowiecka Rosja najechała Polskę od wschodu" - napisał ambasador USA w Polsce. Dyplomata przypomniał też, że atak był konsekwencją paktu Ribbentrop-Mołotow, który III Rzesza zawarła ze Związkiem Sowieckim.

"Wspólnie z partnerem i sojusznikiem traktatowym Rosji, nazistowskimi Niemcami, Rosja ugodziła Polskę w plecy w momencie jej największej słabości, gdy desperacko walczyła z niemiecką inwazją z zachodu" - napisał Tom Rose.

"Przypomnienie o niebezpieczeństwach"

Ambasador USA w Polsce napisał również o tym, jakie były skutki drugiej wojny światowej i podporządkowania Polski Związkowi Radzieckiemu.

"Po 6 latach morderczej wojny i 40 latach brutalnej sowieckiej okupacji Polska powstałaby na nowo. 17 września to surowe przypomnienie o niebezpieczeństwach zawsze obecnych w tej części świata - niebezpieczeństwach dziś bardziej bezpośrednich niż kiedykolwiek od dziesięcioleci" - ocenił Tom Rose.

Co się stało 17 września 1939 roku

17 września 1939 roku sowieckie wojska przekroczyły wschodnie granice Polski. Stało się to po 17 dniach walki z niemiecką armią, która zaatakowała Polskę 1 września 1939 roku. Sowiecka agresja była realizacją ustaleń zawartych w pakcie Ribbentrop-Mołotow, podpisanym 23 sierpnia 1939 roku. Był to pakt o nieagresji pomiędzy niemiecką III Rzeszą i Związkiem Radzieckim.

Do umowy dołączony był tajny protokół. Hitler i Stalin podzielili w nim Europę Środkowo-Wschodnią na strefy wpływów. Polska została w nim podzielona pomiędzy agresorów. Gdy Wojsko Polskie walczyło już z Niemcami, od wschodu wkroczyła Armia Czerwona. Atak przypieczętował klęskę wojny obronnej i doprowadził do kolejnego rozbioru państwa polskiego.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
USADyplomacja17 września
Czytaj także:
Alerty i wyjące syreny w dwóch województwach w Polsce
Gdy zawyły syreny wyprowadzili dzieci z klas. "Trochę paniki było"
Lublin
Donald Tusk podczas wspólnej konferencji prasowej z kanclerzem Austrii Christianem Stockerem w KPRM w Warszawie
Tusk: tej nocy będę jechał przez Ukrainę, zdam raport
Polska
HSa39cPXYAAIn1s
Szczątki polskich żołnierzy odkryte we Lwowie
Świat
Krater McGetchin na zdjęciu wykonanym przez sondę Lunar Reconnaissance Orbiter
NASA odkryła olbrzymi krater na Księżycu
METEO
imageTitle
Kontrowersyjny gest w meczu z Polakami. Bułgar zszokował kibiców
EUROSPORT
mężczyzna ból brzucha shutterstock_2638388345
Tych częstych dolegliwości nie łączymy z ADHD. Duże badanie pokazało coś innego
Zdrowie
12 min
pc
Szef CIA w Moskwie. Czy to naprawdę była "półrutynowa" wizyta?
Trumpologia. Ameryka oczami Michała Sznajdera
Żołnierze amerykańscy na ćwiczeniach w bazie w Powidzu
"Żołnierze USA w Polsce popełnili aż 73 gwałty"? Co to za dane
Zuzanna Karczewska, Szymon Rębowski
Kim Kardashian i Kris Jenner wychodzą z sądu w Paryżu w maju 2025 roku
Skradziono jej biżuterię wartą sześć milionów dolarów. Dostała jedno euro odszkodowania
Kultura i styl
imageTitle
Kiedy mecz Polska - Łotwa w 1/8 finału mistrzostw Europy?
EUROSPORT
paliwo - Marina Chernivetskaya shutterstock_2674395467
Jest drogo i powinno być jeszcze drożej. "Właściciele stacji rezygnują z marży"
BIZNES
Karol Nawrocki na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Wojska Polskiego we Włodawie podczas obchodów 87. rocznicy napaści ZSRR na Polskę
"Rosja wciąż prowokuje, bo Rosja się nie zmienia"
Polska
Unia Europejska Komisja
Meta i fałszywe reklamy. Dania i Finlandia poparły Polskę
BIZNES
Włamali się do domu, ale nie zdążyli nic ukraść
Włamali się do domu, ale nie zdążyli nic ukraść. Zatrzymani na gorącym uczynku
Wrocław
Maciej Berek
Kolejne pismo od prezydenta w sprawie Berka
Polska
Negocjacje przyniosły skutek
Komornik wszedł do bazy ratowników. Gmina daje im dwa tygodnie na opuszczenie działki
Białystok
Akta - zdjęcie ilustracyjne
Kilkanaście kilogramów narkotyków i nielegalna broń. Osiem osób stanie przed sądem
WARSZAWA
Tramwaj na Marszałkowskiej
Zamkną fragment Marszałkowskiej. W sobotę "mundial" tramwajarzy
WARSZAWA
Świadek interweniował na Bednorza w Piekarach Śląskich
Podejrzewał, że kierowca jest pijany. Jechał na drzwiach. Nowe nagranie
Katowice
pap_20260912_3CN
"Czy wszystko w porządku?". Plotki po nagraniu z Xi Jinpingiem
Monika Winiarska
Tragiczny wypadek w Rudnikach. Dwie osoby nie żyją
Koszmarny wypadek. Dwie ciężarówki przygniotły samochód
Trójmiasto
Akademia Wymiaru Sprawiedliwości
Dwa dokumenty, jeden numer. Żurek: myśleli, że nikt nie zauważy?
Polska
Szczepienia wyeliminowały wiele groźnych chorób (zdjęcie ilustracyjne)
Myślisz, że jesteś chroniony? Odporność po szczepieniach słabnie
Zdrowie
Michał Sopiński
Za co Żurek zwolnił Sopińskiego? Dotarliśmy do dokumentu
Kacper Sulowski
Rosyjski atak na stację benzynową w obwodzie kijowskim
"Rosjanie ciągle uderzają w takie cele". Relacja z Kijowa
Polska
Mgła
Tutaj kierowcy powinni uważać. Są alarmy
METEO
Macklemore
Nowe oświadczenie Macklemore'a. Chce przekazać milion dolarów
Kultura i styl
Król Karol III
Król Karol apeluje do liderów AI: technologia ma służyć ludzkości
BIZNES
imageTitle
Rozlosowano pary 1/16 finału Pucharu Polski. Będą hity
EUROSPORT
Posiłek ze stołówki Szkoły Podstawowej nr 340
Bojkotują szkolną stołówkę. Ponad 300 uczniów rezygnuje z obiadów
Klaudia Kamieniarz
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica