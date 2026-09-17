Ambasador USA w rocznicę 17 września: Rosja ugodziła Polskę w plecy
Tom Rose opublikował wpis w serwisie X w czwartek, w dniu rocznicy wkroczenia Armii Czerwonej do Polski. Amerykański dyplomata nazwał wydarzenia z września 1939 roku jednym z najbardziej cynicznych aktów XX wieku.
"87 lat temu, w jednym z najbardziej cynicznych aktów najbardziej cynicznego wieku w historii, sowiecka Rosja najechała Polskę od wschodu" - napisał ambasador USA w Polsce. Dyplomata przypomniał też, że atak był konsekwencją paktu Ribbentrop-Mołotow, który III Rzesza zawarła ze Związkiem Sowieckim.
"Wspólnie z partnerem i sojusznikiem traktatowym Rosji, nazistowskimi Niemcami, Rosja ugodziła Polskę w plecy w momencie jej największej słabości, gdy desperacko walczyła z niemiecką inwazją z zachodu" - napisał Tom Rose.
"Przypomnienie o niebezpieczeństwach"
Ambasador USA w Polsce napisał również o tym, jakie były skutki drugiej wojny światowej i podporządkowania Polski Związkowi Radzieckiemu.
"Po 6 latach morderczej wojny i 40 latach brutalnej sowieckiej okupacji Polska powstałaby na nowo. 17 września to surowe przypomnienie o niebezpieczeństwach zawsze obecnych w tej części świata - niebezpieczeństwach dziś bardziej bezpośrednich niż kiedykolwiek od dziesięcioleci" - ocenił Tom Rose.
Co się stało 17 września 1939 roku
17 września 1939 roku sowieckie wojska przekroczyły wschodnie granice Polski. Stało się to po 17 dniach walki z niemiecką armią, która zaatakowała Polskę 1 września 1939 roku. Sowiecka agresja była realizacją ustaleń zawartych w pakcie Ribbentrop-Mołotow, podpisanym 23 sierpnia 1939 roku. Był to pakt o nieagresji pomiędzy niemiecką III Rzeszą i Związkiem Radzieckim.
Do umowy dołączony był tajny protokół. Hitler i Stalin podzielili w nim Europę Środkowo-Wschodnią na strefy wpływów. Polska została w nim podzielona pomiędzy agresorów. Gdy Wojsko Polskie walczyło już z Niemcami, od wschodu wkroczyła Armia Czerwona. Atak przypieczętował klęskę wojny obronnej i doprowadził do kolejnego rozbioru państwa polskiego.