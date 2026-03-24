Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Ambasador USA: jest jeden kraj, o którym Trump nigdy nie powiedział złego słowa

Ambasador USA w Polsce Tom Rose podczas uroczystości w Łodzi
Tom Rose: w Polsce też macie świetnego negocjatora, również imieniem Donald
Źródło: TVN24
W Łodzi podpisano umowę z amerykańską firmą Lockheed Martin w sprawie zakupu śmigłowców Apache. Obecny na uroczystości ambasador USA Tom Rose stwierdził, że Polska jest idealnym sojusznikiem dla Stanów Zjednoczonych, a Stany Zjednoczone idealnym sojusznikiem dla Polski.

W poniedziałek w Łodzi odbyła się uroczystość podpisania umowy między Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 1 (WZL-1) oraz amerykańskim koncernem Lockheed Martin, dotycząca serwisowania w Polsce amerykańskich śmigłowców szturmowych AH-64 Apache. Polska zamówiła 96 takich maszyn w nowoczesnej wersji AH-64E Guardian. Zawarcie zobowiązań offsetowych wynika z umowy podpisanej w sierpniu 2024 roku opiewającej na około 10,8 miliarda dolarów.

"Dzisiaj Polska zrobiła kolejny wielki krok w stronę pokoju poprzez zwiększanie swojej siły, kupując 96 amerykańskich śmigłowców szturmowych AH-64E Apache" - napisał na platformie X ambasador USA w Polsce Tom Rose.

"Jak rozumieją zarówno prezydent Trump jak i Polska, w naszym niebezpiecznym, szybko zmieniającym się świecie, gdy zło narasta, a zagrożenia egzystencjalne narastają, nie możemy po prostu liczyć na najlepsze" - stwierdził.

"Choć zawsze istnieje ryzyko w przeciwdziałaniu zagrożeniom, to jednak o wiele większe ryzyko wiąże się z brakiem działania. Polski sposób musi stać się sposobem europejskim - ponieważ poważne kraje muszą działać poważnie. Ameryka to dostrzega. Prezydent Trump to ceni. A świat to szanuje. Tak właśnie wygląda siła, a siłą utrzymujemy pokój" - dodał.

Ambasador USA: Tylko o Polsce Trump nigdy nie powiedział złego słowa

Tom Rose wcześniej - podczas uroczystego podpisania umowy - podkreślił, że Polska wkrótce będzie miała największą flotę Apache poza Stanami Zjednoczonymi. - Jesteśmy partnerami i bronimy siebie nawzajem. Obecnie Polska jest nową, wielką potęgą Europy. To wzór, który Europa powinna naśladować. Sposób jej działania powinien stać się europejskim sposobem działania. Prezydent Donald Trump i cały świat to szanuje - dodał.

W opinii Toma Rose'a Polacy rozumieją, że zagrożenie znajduje się bardzo blisko ich granic. Jak mówił, prezydent Trump jasno dał do zrozumienia, że USA nie będą angażować się w obronę sojuszników, którzy nie są gotowi bronić się sami.

- Ale jest jeden kraj, o którym Donald Trump nigdy nie powiedział złego słowa. To Polska. Polska jest idealnym sojusznikiem dla Stanów Zjednoczonych i Stany są idealnym sojusznikiem dla Polski - stwierdził.

- Kiedy my podpisujemy zobowiązania, wywiązujemy się z nich, kiedy spotykamy trudnych, uczciwych i bezpośrednich negocjatorów, szanujemy ich i dotrzymujemy podpisanych uzgodnień. (...) Kiedy Polska i USA stoją ramię w ramię, pewne siebie i przygotowane na wszystko, świat staje się bezpiecznym miejscem - dodał.

- My w Stanach Zjednoczonych mamy fantastycznego negocjatora imieniem Donald i tutaj w Polsce też macie świetnego negocjatora, również imieniem Donald. To twardy gość, jakbyśmy powiedzieli. Jeżeli ktoś w Polsce sądzi, że udało nam się w tym kontrakcie dużo tutaj przemycić, to powiem, że siedząc naprzeciwko tego człowieka tego się nie da zrobić - powiedział Tom Rose.

Polska i USA podpisały umowę z Lockheed Martin

Współpraca Lockheed Martin z WZL-1 stanowi element szerszego programu rozwoju krajowego potencjału przemysłowego, obejmującego tworzenie wysokospecjalistycznych miejsc pracy, transfer technologii w obszarze utrzymania sensorów i awioniki oraz wzmacnianie transatlantyckiej bazy przemysłowej sektora obronnego.

Współpraca firmy Lockheed Martin z WZL-1 w Łodzi ma na celu wsparcie eksploatacji floty śmigłowców bojowych AH-64E Apache Sił Zbrojnych RP. Umowę na zakup 96 śmigłowców uderzeniowych AH-64E Apache Guardian MON podpisało w 2024 roku.

W następstwie zawarcia kontraktu na dostawy systemów celowniczo-nawigacyjnych czwartej generacji (Gen 4 TADS/PNVS) partnerstwo pomiędzy Lockheed Martin a WZL-1 zakłada utworzenie wyspecjalizowanych zdolności w zakresie obsługi, napraw i eksploatacji (MRO) systemów sensorowych śmigłowców Apache. WZL-1 będzie realizować obsługę i naprawy systemów Gen 4 TADS/PNVS oraz radarów kierowania ogniem LONGBOW w nowym zakładzie w Łodzi.

Nowy zakład, zaprojektowany jako centrum obsługi systemów sensorowych i kierowania ogniem śmigłowców Apache, połączy doświadczenie Lockheed Martin w zakresie wsparcia eksploatacji z potencjałem kadrowym i łańcuchem dostaw WZL-1. Pozwoli to skrócić cykle obsługowe oraz utrzymać wysoką gotowość operacyjną floty śmigłowców Sił Zbrojnych RP.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Adam Styczek

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Marian Zubrzycki/PAP/EPA

Udostępnij:
Tagi:
Wojsko PolskieDonald TuskDonald TrumpUSA
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

