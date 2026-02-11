Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Byłoby nam trudno to zaakceptować". Ambasador USA o Braunie

Thomas Rose
Ambasador USA: Nikt nie będzie mógł zadzierać z Polską
Źródło: TVN24
Każdy wie, w tym opozycja, że byłoby nam trudno coś podobnego zaakceptować. Byłby to dla nas poważny problem - powiedział ambasador USA w Polsce Tom Rose, pytany o to, czy wyobraża sobie w Polsce rząd z udziałem Grzegorza Brauna. W wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" Rose powiedział także, czy amerykańskie wojska pozostaną nad Wisłą.

Ambasador USA w Polsce Tom Rose w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" pytany był między innymi o to, czy po wyborach parlamentarnych w 2027 roku wyobraża sobie w Polsce rząd z udziałem Grzegorza Brauna. "Nie chcę w żaden sposób przesądzać wyniku wyborów w Polsce. To nie moja rola. Tę decyzję muszą podjąć polscy wyborcy" - zaznaczył ambasador.

Jak dodał, "Braun jest jednak bardzo antyamerykański". "Każdy wie, w tym opozycja, że byłoby nam trudno coś podobnego zaakceptować. Byłby to dla nas poważny problem" - ocenił.

Ambasador USA w Polsce Thomas Rose
Ambasador USA w Polsce Thomas Rose
Źródło: Szymon Pulcyn/PAP

O godzinie 15 w TVN24+ odbędzie się debata na temat lidera Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna i jego środowiska, a także o jego kremlowskiej retoryce i powiązaniach z Rosją.

Ambasador USA: amerykańskie wojska pozostaną w Polsce

Ambasador pytany był również o to, czy wojska USA pozostaną w Polsce. "Amerykańskie wojska rzecz jasna tu pozostaną. Chyba że Polska, z jakichś nieprawdopodobnie głupich powodów, miałaby zdecydować, że już ich nie chce" - powiedział Rose.

"Mamy dziś w Polsce około 9800 żołnierzy i nie dochodzą do mnie żadne oznaki, jakoby ta liczba miała zostać zmniejszona. Prezydent Trump na spotkaniu z prezydentem Nawrockim we wrześniu powiedział, że jeśli to byłoby możliwe, chciałby nawet zwiększyć tę liczbę" - przypomniał ambasador. Zapewnił, że "ta liczba w każdym razie pozostanie stabilna, o ile nie wzrośnie".

"Ale to jest decyzja, która należy do prezydenta, do sekretarza wojny, do naszych dowódców. Oni rozstrzygną, jak widzą rozlokowanie naszych wojsk w Europie" - zaznaczył Rose.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Trump: amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce

Trump: amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce

Trump: Europa musi uważać

Trump: Europa musi uważać

Świat

Rose: Polska jest wzorem

Ambasador USA po raz kolejny powiedział, że "Polska jest dziś takim aliantem, jakimi powinni być wszyscy sojusznicy w NATO, wzorem, jak powinno wyglądać lepsze zrównoważenie ciężaru wspólnej obrony w sojuszu".

W wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" przypomniano, że przed rozpoczęciem inwazji na Ukrainę, Putin domagał się wycofania wojsk alianckich, w tym amerykańskich, z flanki wschodniej NATO. Rose zapytany został, czy tak się stanie. "Nie jestem zaangażowany w negocjacje. Ale wiedziałbym o tym i byłbym bardzo zaskoczony, gdyby tak się stało" - odparł Rose.

"Jak powiedział Donald Trump, każde porozumienie musi zostać zaakceptowane przez obie strony. Ukraina ma rzecz jasna w tej sprawie prawo głosu. I z pewnością nie zgodzi się na coś, co nie byłoby w jej interesie. Ale nasza ekipa wydaje się bardzo ostrożnie optymistyczna, ze wszystkimi możliwymi zastrzeżeniami" - powiedział ambasador USA.

OGLĄDAJ: "Reszta musi zachowywać się jak Polska". Rozmowa Piotra Kraśki z ambasadorem USA w Polsce
Tom Rose

"Reszta musi zachowywać się jak Polska". Rozmowa Piotra Kraśki z ambasadorem USA w Polsce

Tom Rose
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Kuba Koprzywa/ads

Źródło: "Rzeczpospolita"

Źródło zdjęcia głównego: Szymon Pulcyn/PAP

Udostępnij:
Tagi:
USAAmbasada USA w PolsceGrzegorz BraunWojsko
Czytaj także:
Siedziba Prokuratury Krajowej
Łapówka za prezydencki akt łaski. Zarzuty dla trzech osób
Kraków
Gezani
Gezani uderzył. Są ofiary śmiertelne
METEO
pap_20260211_0CH
Szefowa KE: niektóre kraje wciąż akceptują korespondencję wyłącznie faksem
BIZNES
Straż miejska dostała zgłoszenie o "nielegalnej budowli"
Dostali zgłoszenie o "nielegalnej budowli". Chodziło o wykonane przez dzieci igloo
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
On się bawi, inni cierpią. To nie jest nagranie w przyspieszonym tempie
EUROSPORT
Radosław Sikorski
Sikorski o posiedzeniu RBN i "cyrku medialnym"
Polska
Odpady zamiast rekultywacji. Prokuratura oskarża byłego prezesa spółki z Bytomia
Były prezes spółki komunalnej odpowie za nielegalne składowisko odpadów
Katowice
Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji poświęconej programowi SAFE
Szef MON o "próbie obrzydzenia programu SAFE". "Fakty są po naszej stronie"
Polska
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Policjant poskarżył się, że musi sprzątać, ogrzewać i odśnieżać. Odwołano komendanta
Olsztyn
Donald Tusk
Tusk: w obecnych okolicznościach Polska nie przystąpi do Rady Pokoju
Polska
imageTitle
Polscy kombinatorzy szykują się do drugiej części rywalizacji
RELACJA
Trzech mężczyzn zatrzymanych przy granicy
Próba uprowadzenia 23‑latki. Pościg policji zakończył się przy granicy
Wrocław
Pociągi wróciły po 14 latach do Ciechocinka
Pociągi wróciły do znanego uzdrowiska, ale zamiast dworca jest kontener
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Król Franjo koronowany po raz trzeci. Wielki wyczyn Von Allmena
EUROSPORT
Kierowca wyprzedzał przed pasami
Wyprzedzał na przejściu dla pieszych. Nagranie ku przestrodze
Katowice
Upadła przed komendą, policjanci ruszyli na pomoc
Złapała się za klatkę piersiową, upadła przed komendą. Nagranie
Białystok
shutterstock_1669262509
Afrodyta w rękach Orlenu
BIZNES
Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności
Szarpał nastolatka w autobusie, wyrwał mu telefon i saszetkę z pieniędzmi
Białystok
Ambassador Bridge, w tle Gordie Howe International Bridge
Wojna o most. W tle spotkanie człowieka Trumpa z miliarderem
Kierowca taksówki potrzebował pomocy
Taksówka stała na skrzyżowaniu. Z kierowcą nie było kontaktu
WARSZAWA
imageTitle
Na metę wjechał tyłem. Kontrowersyjna radość ze złota
EUROSPORT
Przyszedł na komisariat i powiedział, że zabił żonę. Policjanci odnaleźli ciało (zdj. ilustracyjne)
Przyszedł na komisariat i powiedział, że zabił żonę
Poznań
labubu - ZikG shutterstock_2660932499
Setki tysięcy pozwów o plagiat. Kraj jest w czołówce światowej
BIZNES
Britney Spears
Britney Spears sprzedaje prawa do swojej muzyki
BIZNES
Działania ABW (zdjęcie ilustracyjne)
Przygotowania do "masowego zamachu". 18-latek może spędzić wiele lat za kratami
Polska
CBŚP przejęło 21 kilogramów marihuany pod Warszawą
Pudła z marihuaną nadano w Hiszpanii. Kurier zatrzymany
WARSZAWA
Donald Trump
"Zdecydowanie za duży". Co zasłoni łuk Trumpa?
Wypadek z udziałem radiowozu w Gościcinie
Kolizja radiowozu z autem osobowym. Policjant trafił do szpitala
Trójmiasto
smartfon w ręce kobiety
Newslettery coraz popularniejsze. Najważniejsze informacje codziennie w twojej skrzynce
Ciekawostki
Ucieczkę przed otwocką drogówką zakończył w rowie
Pijany chciał uniknąć policyjnej kontroli. Ucieczkę zakończył w rowie
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica