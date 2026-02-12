Logo strona główna
Polska

Ambasador: jeśli sojusznicy chcą naszej pełnej pomocy, muszą być jak Polska

Ambasador USA w Polsce Tom Rose
Rose: Polska nie ma luksusu oddawania się utopijnym fantazjom
Źródło: TVN24
Jeżeli sojusznicy chcą korzystać z amerykańskiego systemu odstraszania, muszą być jak Polska, z realnymi wydatkami i gotowością oraz realną możliwością przyjęcia odpowiedzialności - powiedział w środę ambasador USA w Polsce Tom Rose. Podczas wystąpienia dyplomata oddał też hołd polskim żołnierzom walczącym u boku amerykańskich.

W rezydencji ambasadora USA odbyła się w środę uroczystość z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych i promocji oficjalnej kampanii Freedom250 poświęconej amerykańskim wartościom.

Mówiąc o ideach towarzyszących założeniu Stanów Zjednoczonych ambasador Tom Rose wspomniał też o poświęceniu Polaków na przestrzeni pokoleń.

Jak mówił, polscy patrioci walczyli wraz z Armią Kontynentalną podczas wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, ale też w obu wojnach światowych, a także w Iraku i Afganistanie. - Składamy hołd polskim żołnierzom, polskiemu poświęceniu i polsko-amerykańskiemu partnerstwu - powiedział Rose.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tom Rose i Władysław Kosiniak-Kamysz
Kosiniak-Kamysz spotkał się z ambasadorem USA. Obie strony komentują
Spotkanie podsekretarz stanu Agnieszki Jędrzak z podsekretarz stanu w administracji USA Sarah B. Roger
Amerykańska podsekretarz stanu i ambasador USA w KPRP. Rzecznik prezydenta o rozmowach
Thomas Rose
"Byłoby nam trudno to zaakceptować". Ambasador USA o Braunie

Zaznaczył, że Polska pozostaje modelowym sojusznikiem. Dokładnie takim - podkreślił - jakich oczekuje prezydent USA Donald Trump. - Polska to naród, który na poważnie bierze kwestie swojego bezpieczeństwa, inwestycji w swoją obronę. Naród, który nie zrzuca odpowiedzialności na kogoś z zewnątrz - powiedział.

Ambasador stwierdził, że wspólna odpowiedzialność nie jest dla prezydenta Trumpa sloganem, a "kosztem wiarygodności". - Jeśli nasi sojusznicy chcą pełnych korzyści naszej pomocy, to muszą być jak Polska, z realnymi wydatkami, z realna gotowością - podkreślił.

Klatka kluczowa-222671
Rose: Polska pozostaje modelowym sojusznikiem
Źródło: TVN24

Rose: Polska nie ma luksusu oddawania się utopijnym fantazjom

- Polska już wydaje 5 procent swojego PKB na obronność, ponieważ Polska nie ma luksusu oddawania się utopijnym fantazjom i pomysłom, że ktoś ich będzie bronić zamiast nich - powiedział ambasador. - Znacie swoją historię na tyle dobrze, aby wiedzieć, że jest to bardzo niebezpieczne założenie - podkreślił.

Ambasador USA w Polsce Tom Rose
Ambasador USA w Polsce Tom Rose
Źródło: X/USEmbassyWarsaw

Dyplomata zapewnił, że Ameryka "będzie zawsze najsilniejszym sojusznikiem na świecie". Zastrzegł, że USA nie mogą "być podstawowym sojusznikiem, który będzie powodował, że wszyscy inni będą inwestować za mało".

- Poprzez partnerstwa i współpracę przemysłowo-wojskową oraz ciągłą obecność USA, wspieraną mocno przez krajów gospodarzy, nasze siły szkolą się, planują wspólnie i w ten sposób się wzajemnie wzmacniają - dodał.

Rose: Trump "wchodzi w przyszłość razem z Polską"

Obrona jednak, mówił Rose, nie jest jedynym filarem, na którym opiera się polsko-amerykańskie partnerstwo; jest nim też kwestia energii. Przypomniał w tym kontekście o zawartym w październiku ub.r. porozumieniu między Narodowym Centrum Badań Jądrowych a amerykańskim Westinghouse o współpracy w dziedzinie energetyki jądrowej.

Rose mówił też o zaangażowaniu amerykańskich firm - powiedział, że ponad 1600 z nich zainwestowało już w Polsce ponad 30 mld dolarów, "pomagając rozkwitnąć jednemu z najbardziej imponujących sukcesów ekonomicznych". Zapewnił, że prezydent Trump "wchodzi w przyszłość razem z Polską".

Rogers: Polska i USA tak samo cenią swoją niepodległość

Przed wystąpieniem ambasadora Toma Rose’a, podsekretarz stanu ds. dyplomacji publicznej Sarah Rogers podkreśliła, że "Polska i USA tak samo cenią swoją niepodległość, ponieważ oba kraje o nią walczyły". - My oddzieliliśmy się od Wielkiej Brytanii, 250 lat temu musieliśmy walczyć - przypomniała.

- Polska musiała walczyć nie tylko z jednym krajem, ale wieloma. Polska jest zapewne jedynym krajem, który był okupowany zarówno przez nazistów, jak i sowietów i się nie poddał - zwrócił uwagę.

Sarah Rogers oceniła, że "jest coś w polskim duchu". Wspomniała, że gdy prezydent Ronald Reagan odwiedzał Polskę powiedział: "Niech Polska będzie Polską". - Szczerze mówiąc, chciałabym żeby więcej krajów było jak Polska, bo tak dobrze spędza mi się tu czas - dodała.

Klatka kluczowa-222658
Rogers: Polska i USA tak samo cenią swoją niepodległość
Źródło: TVN24
Opracował Adam Styczek/ads

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: X/USEmbassyWarsaw

