Ambasador USA w Polsce Tom Rose chwali Władysława Kosiniaka-Kamysza. "Współpraca z K2 to zaszczyt"
"Historyczny postęp w partnerstwie obronnym Stanów Zjednoczonych i Polski ma wielu architektów, ale nikt nie odegrał bardziej kluczowej roli niż wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jego niezachwiane zaangażowanie w bezpieczeństwo Polski wynosi nasze relacje wojskowe na nowy poziom" - napisał w piątek na platformie X ambasador USA w Polsce Tom Rose.
"Jedyny problem, jaki mamy z tym wspaniałym człowiekiem, to wymówienie jego nazwiska! Dlatego dla nas jest po prostu 'K2'"- oświadczył.
Rose: Kosiniak-Kamysz uosabia cechy, które prezydent USA najbardziej ceni
Jak ocenił Rose, "dla K2 jego kraj jest ponad polityką, obowiązek ponad podziałami i efekty ponad retoryką". "Lojalnie służy rządowi, ściśle współpracując z Karolem Nawrockim i nigdy nie pozwalając, by różnice polityczne zakłócały ich wspólną misję wzmacniania Polski" - dodał.
Według ambasadora, "K2 uosabia dokładnie te cechy, które prezydent USA najbardziej ceni u silnych i wielkich sojuszników".
"Współpraca z K2 to zaszczyt i mam szczęście nazywać go swoim przyjacielem - nawet jeśli nadal nie potrafię wymówić jego nazwiska!" - podsumował.