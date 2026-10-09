Polska Ambasador USA w Polsce Tom Rose chwali Władysława Kosiniaka-Kamysza. "Współpraca z K2 to zaszczyt" Oprac. Justyna Sochacka |

Kosiniak-Kamysz o spotkaniu z Donaldem Trumpem Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Wojtek Jargiło

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"Historyczny postęp w partnerstwie obronnym Stanów Zjednoczonych i Polski ma wielu architektów, ale nikt nie odegrał bardziej kluczowej roli niż wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jego niezachwiane zaangażowanie w bezpieczeństwo Polski wynosi nasze relacje wojskowe na nowy poziom" - napisał w piątek na platformie X ambasador USA w Polsce Tom Rose.

"Jedyny problem, jaki mamy z tym wspaniałym człowiekiem, to wymówienie jego nazwiska! Dlatego dla nas jest po prostu 'K2'"- oświadczył.

Władysław Kosiniak-Kamysz Źródło zdjęcia: PAP/Lech Muszyński

Rose: Kosiniak-Kamysz uosabia cechy, które prezydent USA najbardziej ceni

Jak ocenił Rose, "dla K2 jego kraj jest ponad polityką, obowiązek ponad podziałami i efekty ponad retoryką". "Lojalnie służy rządowi, ściśle współpracując z Karolem Nawrockim i nigdy nie pozwalając, by różnice polityczne zakłócały ich wspólną misję wzmacniania Polski" - dodał.

Według ambasadora, "K2 uosabia dokładnie te cechy, które prezydent USA najbardziej ceni u silnych i wielkich sojuszników".

"Współpraca z K2 to zaszczyt i mam szczęście nazywać go swoim przyjacielem - nawet jeśli nadal nie potrafię wymówić jego nazwiska!" - podsumował.

The historic progress in the US–Poland defense partnership has many architects, but none more instrumental than Deputy Prime Minister and Minister of National Defense @KosiniakKamysz Władysław Kosiniak-Kamysz. His unwavering commitment to Poland's security is taking our military… — Ambassador Tom Rose (@USAmbPoland) October 9, 2026 Rozwiń