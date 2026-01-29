Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Ambasador USA w Polsce oddał cześć Polakom poległym na zagranicznych misjach wojskowych

Thomas Rose złożył wieniec pod Pomnikiem Żołnierzy Poległych w Misjach i Operacjach Wojskowych poza Granicami Państwa
Gen. Polko o misji NATO w Afganistanie: słowa Trumpa to cynizm tchórza, który sam na pierwszej linii nie był
Źródło: TVN24
Thomas Rose, amerykański ambasador w Warszawie, złożył wieniec pod Pomnikiem Żołnierzy Poległych w Misjach i Operacjach Wojskowych poza Granicami Państwa. W ubiegłym tygodniu prezydent USA Donald Trump wypowiedział słowa, które uraziły weteranów misji wojskowych w Iraku i w Afganistanie.

W czwartek ambasador USA w Polsce Thomas Rose opublikował zdjęcie w serwisie X. Widać na nim jego samego i wieniec pod pomnikiem polskich żołnierzy. "Ameryka oddaje hołd Polsce i jej weteranom" - czytamy we wpisie.

Zdjęcia przedstawia Pomnik Żołnierzy Poległych w Misjach i Operacjach Wojskowych poza Granicami Państwa. Znajduje się on obok Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa przy ulicy Puławskiej w Warszawie.

Donald Trump obraził żołnierzy państw sojuszniczych

W zeszłym tygodniu prezydent USA Donald Trump w wywiadzie dla stacji Fox News uderzył w sojuszników w NATO. Jak mówił, "nie jest pewien", czy Sojusz Północnoatlantycki sprostałby "ostatecznej próbie" obrony Stanów Zjednoczonych, gdyby znalazły się one w niebezpieczeństwie. - Nigdy ich nie potrzebowaliśmy. Powiedzą, że wysłali wojska do Afganistanu i rzeczywiście tak zrobili, ale pozostawali nieco z tyłu, z dala od linii frontu - ocenił wówczas.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Andrzej Duda
Duda dołączył do amerykańskiej organizacji
Władysław Kosiniak-Kamysz
Szef MON rozczarowany reakcją prezydenta? "Można zrobić więcej"
Zdjęcie Trumpa i Putina w Białym Domu (27.01.2026)
Zdjęcie Putina zawisło w Białym Domu
Maciej Wacławik

Słowa te wywołały oburzenie po obu stronach oceanu. - Kotłowały się we mnie takie mieszane uczucia. z jednej strony irytacja, a z drugiej wielka złość - powiedział weteran gen. rez. Janusz Bronowicz, były dowódca polskiego kontyngentu w Afganistanie.

- Donald Trump przekroczył czerwoną linię - ocenił w TVN24 generał Roman Polko.

Brytyjski sekretarz obrony John Healey napisał na X, że "ponad 450 brytyjskich żołnierzy straciło życie w Afganistanie". "Ci brytyjscy żołnierze powinni być pamiętani jako bohaterowie, którzy oddali życie w służbie naszemu narodowi" - dodał.

Na słowa Trumpa zwróciła uwagę w Kongresie senatorka demokratów z Illinois Tammy Duckworth, która służyła w armii USA w Iraku i porusza się na wózku z powodu odniesionych tam ran. - Polscy żołnierze ginęli w Afganistanie. Nasi sojusznicy z NATO stanęli za nami murem - podkreśliła wówczas Duckworth.

Kim jest senatorka? Czytaj więcej tutaj >>>

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zniszczenia na terenie bazy
Mur rozerwała eksplozja, do środka wdarli się talibowie. Mija 10 lat od ataku na polską bazę w Ghazni
Świat
Amerykańscy żołnierze w bazie Bagram, 2006 rok
Po co tam w ogóle weszliśmy? Co nas tam trzymało? Co właściwie mieliśmy zrobić?
WOJNA W AFGANISTANIE
Fakty po faktach - Tomasz Kloc
Był ranny w Iraku, skomentował słowa Trumpa. "Żenująca sprawa"

Misja NATO w Afganistanie i udział polskich żołnierzy

Wojska NATO wysłały żołnierzy do Afganistanu po atakach terrorystycznych na World Trade Center z 11 września 2001 roku. Po zamachach Sojusz Północnoatlantycki po raz pierwszy i dotychczas jedyny użył artykułu 5. Traktatu Północnoatlantyckiego - mówiącego o wspólnej obronie w razie ataku na jednego z sojuszników - i postanowił o misji w Afganistanie.

W ciągu 20 lat konfliktu w Afganistanie zginęło łącznie 3486 żołnierzy NATO, z czego 2461 stanowili żołnierze USA. W Afganistanie życie straciło między innymi 457 żołnierzy brytyjskich, 165 ofiar ponieśli wojskowi i cywile kanadyjscy. Zginęli też żołnierze między innymi z Włoch, Niemiec, Francji.

W Afganistanie przez blisko 20 lat obecni byli również polscy żołnierze. W misji uczestniczyło łącznie ponad 33 tysiące żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej. W 2008 roku Polska przejęła odpowiedzialność za afgańską prowincję Ghazni. W Afganistanie zginęło 43 polskich żołnierzy i jeden pracownik cywilny.

Dania - która pozostaje obecnie w sporze z Waszyngtonem ze względu na groźby Trumpa dotyczące pozyskania Grenlandii (wyspa jest duńskim autonomicznym terytorium zależnym) - poniosła najwięcej strat w przeliczeniu na mieszkańca, jeśli chodzi o kraje inne niż USA - 44 osoby.

OGLĄDAJ: "Jeden z polityków PiS-u powiedział mi, że było mu wstyd"
Karol Nawrocki

"Jeden z polityków PiS-u powiedział mi, że było mu wstyd"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fil/adso

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: https://x.com/USAmbPoland

Udostępnij:
TAGI:
USAWojsko PolskieDyplomacjaPolityka zagraniczna USADonald TrumpNATOPolscy żołnierze w AfganistaniePolscy żołnierzeŻołnierze
Czytaj także:
Donald Trump
Trump "osobiście poprosił" Putina. "Zgodził się"
Świat
Pies znajdował się w przeręblu
Szczeniak wpadł do przerębla
Białystok
Michał Bilewicz
Siedem lat Bilewicza. Bez nominacji, bo "oczernia Polskę i Polaków"
Filip Czekała
Koralowiec Pseudodiploria strigosa
Wygląda jak mózg, choć go nie posiada. Mimo to śpi
METEO
Policjanci skontrolowali kierowcę
"Na widok radiowozu gwałtownie skręcił na stację paliw i próbował ukryć się za ciężarówką"
WARSZAWA
Ile kosztowały nas loty posłów w 2025 roku?
Tysiące lotów, miliony złotych. Kto jest rekordzistą
Sebastian Zakrzewski
shutterstock_2262856419
Koniec z owijaniem w folię. Nowy zakaz
BIZNES
Dwie rowerzystki zginęły w wypadku drogowym w Tomaszowie Mazowieckim
"Można powiedzieć, że to była zbrodnia na drodze"
Łódź
Gaga
Lady Gaga przerwała koncert. "Mam nadzieję, że nasi przywódcy słuchają"
Świat
Autostrada A4 w okolicach Krakowa
Wyższe opłaty na autostradzie. Jest wniosek
BIZNES
Mężczyzna wybił szyby w komendzie policji
Wybił szyby w siedzibie dzielnicowych
WARSZAWA
Mężczyzna podejrzany o oblanie kawą niemowlaka
Oblał niemowlę gorącą kawą. Szukają go dwa państwa
Świat
Paul Patterson
System, który zniszczył setki żyć. Szef odchodzi ze stanowiska
BIZNES
Skutki przejścia burzy Kristin w Portugalii
Nie żyje pięć osób. Wprowadzono stan klęski żywiołowej
METEO
Senator Tammy Duckworth
Stanęła w obronie polskich żołnierzy. Tak wyglądał dzień, w którym "eksplodował" jej świat
Monika Winiarska
"Małżonek pierwszy, małżonek drugi". Czy im tak wolno?
"Małżonek pierwszy, małżonek drugi". Czy im tak wolno zmienić?
Zuzanna Karczewska
imageTitle
Zaskakujący wynik O'Sullivana. Oto najlepsza szesnastka w Berlinie
EUROSPORT
samolot pasazer zel maska shutterstock_1684239898
Wirus Nipah: jak się ochronić i czego nie robić. Radzi lekarka
Zdrowie
Quentin Tarantino, Paul Dano
"Żenująca" wypowiedź Tarantino o Paulu Dano. Mocna reakcja środowiska
Anna Zaleska
Rosyjskie drony zaatakowały w Ukrainie cywilny pociąg
Wybuchła panika, ludzie rzucili się na podłogę. Pasażer o rosyjskim ataku na pociąg
Świat
Gwardia Rewolucyjna Iranu
"Decydujący krok" Unii w sprawie Iranu
Świat
Mróz Polska zima
Duży mróz na horyzoncie. Odczujemy nawet -30 stopni
METEO
imageTitle
Śmierć w drodze na mecz. Ocalały wskazał możliwą przyczynę tragedii
EUROSPORT
Xi Jinping
W dowództwie nie ma już nikogo. Co to oznacza dla świata?
Maciej Michałek
tesla robot humanoid shutterstock_2657853351
Technologiczny wyścig zbrojeń. "Wspaniała siódemka" z miliardowymi inwestycjami
BIZNES
Kobieta zjeżdżając z górki uderzyła w ławkę (zdjęcie ilustracyjne)
"Zjeżdżając na 'jabłuszku' z impetem uderzyła w betonową podstawę ławki"
WARSZAWA
Stacja Warszawa Wschodnia przejdzie modernizację
Sześć firm chętnych na modernizację Warszawy Wschodniej
WARSZAWA
Krzysztof Paszyk, Jacek Tomczak, Mirosław Maliszewski, Michał Pyrzyk, Tymon Szelągowski
Seria spotkań u prezydenta. Kolejni politycy po rozmowach
Polska
shutterstock_1856541712
Zdradziły go ślady na śniegu
Lublin
Możliwe trasy przelotu obiektu po wejściu w atmosferę
Deorbitacja rakiety Zhuque-3. Jej trasa może przebiegać nad Polską
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica