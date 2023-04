Mark Brzezinski w Muzeum POLIN o "niesamowitej historii relacji polsko-amerykańsko-żydowskich"

Pod wieloma względami ta sala zatacza pewien krąg. Weźmy na przykład braci Warner. Przybyli do Ameryki nie mając nic. Zbudowali firmę filmową o globalnej skali, a teraz jesteśmy tutaj, w kraju ich pochodzenia, w Muzeum POLIN - mówił ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski w rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN Marcinem Wroną. W Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN otwarta została nowa część wystawy w galerii "Dziedzictwo", która przedstawia losy i sylwetki braci Warner.

- Ta sala dziedzictwa opowiada niesamowitą historię relacji polsko-amerykańsko-żydowskich. Pod wieloma względami ta sala zatacza pewien krąg - powiedział Brzezinski. - Weźmy na przykład braci Warner. Pochodzili z małego miasteczka w połodniowo-środkowej Polsce. Przybyli do Ameryki nie mając nic. Zbudowali firmę filmową o globalnej skali, a teraz jesteśmy tutaj, w kraju ich pochodzenia, w Muzeum POLIN, które oddaje hołd - dodał.

- Pokazuje to, w jaki sposób łączą się Ameryka i Polska, dlatego, że to nie wartości abstrakcyjne nas łącza. Łączą nas ludzie, tacy ludzie jak bracia Warner, tacy ludzie jak wielu innych polskich imigrantów w Ameryce oraz Amerykanów, którzy przyjechali do Polski - mówił ambasador Polski w USA. - Każdy rozpoczął nowe życie. Walczył o wolność naszą i waszą. Relacja ta nigdy nie była bliższa - dodał.