Ambasador Mosbacher składa rezygnację. "Polska ma miejsce w moim sercu"

- Rezygnację należy złożyć do czasu zaprzysiężenia nowego prezydenta. Złożyłam ją więc z dniem 20 stycznia. To będzie mój ostatni dzień na urzędzie ambasador - podkreśliła Mosbacher. - Chciałabym być i będę jednak nadal zaangażowana w regionie, nie opuszczam więc Polski na dobre. Polska ma miejsce w moim sercu - zadeklarowała.

"Wybory wygrał Joe Biden"

Mosbacher pytana, czy podziela zdanie Donalda Trumpa, że to on wygrał wybory, a nie Joe Biden, stwierdziła, iż nie podziela opinii ustępującego prezydenta.

Mosbacher: wracając do USA, zabieram ze sobą głęboką sympatię do Polski

Mosbacher powiedziała, że wracając w styczniu do USA, zabierze ze sobą "głęboką sympatię do Polski." W jej ocenie, relacje Polski z USA są od bardzo dawna wyjątkowe. - W Stanach Zjednoczonych żyje 10 milionów Polaków. Politycy czasem zdają się o tym zapominać. Polska jest jednak znana z 10 milionów Polaków w Ameryce, którzy są ambitni, produktywni, kochają swoje rodziny, chodzą do kościoła i są za to podziwiani. I dlatego politycy nie mogą ich ignorować - mówiła.