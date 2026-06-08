Polska Polscy naukowcy otrzymali stypendia na badania w USA. "Rozdaliśmy około pół miliona dolarów" Filip Czerwiński |

Ambasador USA w Polsce Tom Rose rozdał stypendia Fundacji Kościuszkowskiej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Ambasada USA w Polsce/Facebook

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Każdego roku Fundacja Kościuszkowska przyznaje stypendia polskim badaczom na działalność naukową w USA. Tradycyjnie stypendia wręcza ambasador USA. - To jest 4 tysiące dolarów na miesiąc, minimum trzy miesiące. W tym roku rozdaliśmy około pół miliona dolarów grupie 29 naukowców - przekazał prezes Fundacji Marek Skulimowski.

Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się we wtorek 2 czerwca w rezydencji ambasadora USA. - To dla mnie wielki zaszczyt i przywilej być tutaj z wami wszystkimi, a zwłaszcza z naszymi nowymi stypendystami - powiedział ambasador Tom Rose.

- To wyjątkowy rok dla Ameryki i wyjątkowy rok dla przyjaźni polsko-amerykańskiej. 250 lat temu nasi założyciele przyjęli młodego Polaka, który przybył do Ameryki, ponieważ wierzył w wolność i swobodę. Przyjęliśmy go i mówimy o Tadeuszu Kościuszce, że był Polakiem z urodzenia, a Amerykaninem z wyboru - wspomniał dyplomata.

"W Polsce dokonałem wszystkiego, co mogłem"

Stypendia otrzymali między dr Karolina Mania, adiunkt w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także dr Jerzy Ziemacki, absolwent Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.

- Pobyt w Stanach Zjednoczonych umożliwi mi coś, co byłoby niemożliwe do zrealizowania tutaj. Ja sama zajmuję się wpływem sztucznej inteligencji na prawo. Ten element praktyki stosowania na przykład narzędzi predykcyjnych jest w szerokim zastosowaniu w Stanach Zjednoczonych, czego nie można powiedzieć na przykład o ogródku naszym, krajowym - powiedziała dr Karolina Mania.

- Jestem podekscytowany jako badacz. No i wiem, że już tu w Polsce dokonałem wszystkiego, co mogłem. Przebadałem wszystkie archiwa. No i teraz muszę ruszyć za ocean, do Ameryki, aby jeszcze te badania moje uwieńczyć, sfinalizować i rozszerzyć - oświadczył dr Jerzy Ziemacki.

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