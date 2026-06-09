Polska Ambasador USA o rozwoju małych reaktorów modułowych. "Polska staje się europejskim liderem" Justyna Sochacka |

Ambasador USA w Polsce na konferencji poświęconej małym reaktorom modułowym (SMR) Źródło wideo: US Embassy Warsaw/X Źródło zdj. gł.: x.com/USEmbassyWarsaw

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Ambasada USA w Polsce przekazała, że Tom Rose otworzył w poniedziałek w Warszawie regionalną konferencję poświęconą małym reaktorom modułowym (SMR), która zgromadziła przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego z Europy Środkowo-Wschodniej.

"Zorganizowana przez Biuro Radcy Handlowego Misji USA w Polsce oraz partnerów regionalnych konferencja koncentruje się na możliwościach i wyzwaniach związanych z finansowaniem wdrażania technologii SMR oraz na wiodącej roli Polski w rozwoju tej technologii w Europie" - napisała Ambasada USA w Polsce. Przekazała, że asystent sekretarza handlu Steven Haines wygłosił przemówienie inauguracyjne.

Ambassador Rose had the pleasure of opening the regional Small Modular Reactor (SMR) Conference in Warsaw, bringing together public and private sector leaders from across Central and Eastern Europe. Organized by the U.S. Mission Poland Foreign Commercial Service and regional… pic.twitter.com/siBj7FWNYo — US Embassy Warsaw (@USEmbassyWarsaw) June 8, 2026 Rozwiń

Ambasador USA Tom Rose: Polska rozumie to lepiej niż większość

Ambasador Rose napisał w poniedziałek na platformie X, że prezydent USA Donald Trump "przywraca amerykańską dominację energetyczną i pomaga naszym sojusznikom zrobić to samo".

"Z dumą witamy asystenta sekretarza handlu Stevena Hainesa i naszych kolegów ze Służby Handlowej USA na dzisiejszej konferencji Deploy SMR, w której udział biorą liderzy z Europy Środkowo-Wschodniej, aby przyspieszyć wdrażanie technologii jądrowej nowej generacji. Polska rozumie to lepiej niż większość i staje się europejskim liderem w rozwoju SMR" - czytamy we wpisie. "Ameryka i Polska wspólnie budują przyszłość" - oświadczył ambasador USA w Polsce.

President Trump @POTUS is restoring American energy dominance and helping our allies do the same. Proud to welcome @CommerceGov Assistant Secretary of Commerce Steven Haines and our U.S. Commercial Service @ExportGov colleagues to today's Deploy SMR conference, featuring leaders… pic.twitter.com/yUVqBb0CeA — Ambassador Tom Rose (@USAmbPoland) June 8, 2026 Rozwiń

We wtorek ambasada USA w Polsce poinformowała, że Rose w trakcie konferencji "gościł liderów branży podczas spotkania networkingowego, współorganizowanego przez Biuro Radcy Handlowego Ambasady USA oraz [amerykańską firmę - red.] GE Vernova".

"W miarę jak Stany Zjednoczone i Polska rozszerzają współpracę w zakresie cywilnej energetyki jądrowej, małe reaktory modułowe (SMR) stwarzają nowe możliwości wspierania innowacji, wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego oraz długoterminowego wzrostu gospodarczego w obu krajach. Wspólnie Stany Zjednoczone i Polska przyczyniają się do budowy bardziej bezpiecznej, odpornej i prosperującej przyszłości energetycznej" - czytamy we wpisie Ambasady USA w Polsce.

Ambassador Rose hosted industry leaders for a networking reception, co-hosted by Foreign Commercial Service and @GEVernova during the SMR Deployment Conference. As the United States and Poland expand cooperation on civil nuclear energy, Small Modular Reactors offer new… pic.twitter.com/BfG8HmusUH — US Embassy Warsaw (@USEmbassyWarsaw) June 9, 2026 Rozwiń

Wiceminister energii o programie jądrowym i planach dla SMR

Pod koniec maja wiceminister energii Wojciech Wrochna zapowiadał podczas panelu na Polskim Kongresie Gospodarczym, że w czerwcu zostanie zaprezentowana aktualizacja Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) oraz harmonogram rozwoju małych modułowych reaktorów jądrowych (SMR).

Wrochna mówił, że resort energii rozmawia z inwestorami na temat możliwości wsparcia państwa dla inwestycji w SMR-y. Według niego na obecnym etapie rozwoju technologii będzie to konieczne. Odniósł się też do przygotowanej przez spółkę Orlen Synthos Green Energy propozycji objęcia SMR-ów kontraktami różnicowymi. - Otrzymaliśmy od spółki założenia tego modelu i chcielibyśmy jak najszybciej do tych rozmów siąść - deklarował wiceminister.

W kwietniu prezes Orlen Synthos Green Energy Rafał Kasprów poinformował, że na przełomie kwietnia i maja spółka przekaże dokumentację potrzebną do wniosku o pomoc publiczną dla 14 SMR-ów do Ministerstwa Energii.

Małe reaktory modułowe SMR Źródło zdjęcia: PAP/Mateusz Krymski

Kilkanaście reaktorów SMR planuje w Polsce zbudować Orlen Synthos Green Energy, spółka Orlenu i chemicznej grupy Synthos. Planuje wykorzystać technologię BWRX-300 opracowaną przez GE Hitachi. Współpracę w sprawie budowy reaktorów SMR nawiązały też w 2025 roku Enea i Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria, które chcą budować reaktory w technologii Rolls-Royce.

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