Ambasador USA o rozwoju małych reaktorów modułowych. "Polska staje się europejskim liderem"
Ambasada USA w Polsce przekazała, że Tom Rose otworzył w poniedziałek w Warszawie regionalną konferencję poświęconą małym reaktorom modułowym (SMR), która zgromadziła przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego z Europy Środkowo-Wschodniej.
"Zorganizowana przez Biuro Radcy Handlowego Misji USA w Polsce oraz partnerów regionalnych konferencja koncentruje się na możliwościach i wyzwaniach związanych z finansowaniem wdrażania technologii SMR oraz na wiodącej roli Polski w rozwoju tej technologii w Europie" - napisała Ambasada USA w Polsce. Przekazała, że asystent sekretarza handlu Steven Haines wygłosił przemówienie inauguracyjne.
Ambasador USA Tom Rose: Polska rozumie to lepiej niż większość
Ambasador Rose napisał w poniedziałek na platformie X, że prezydent USA Donald Trump "przywraca amerykańską dominację energetyczną i pomaga naszym sojusznikom zrobić to samo".
"Z dumą witamy asystenta sekretarza handlu Stevena Hainesa i naszych kolegów ze Służby Handlowej USA na dzisiejszej konferencji Deploy SMR, w której udział biorą liderzy z Europy Środkowo-Wschodniej, aby przyspieszyć wdrażanie technologii jądrowej nowej generacji. Polska rozumie to lepiej niż większość i staje się europejskim liderem w rozwoju SMR" - czytamy we wpisie. "Ameryka i Polska wspólnie budują przyszłość" - oświadczył ambasador USA w Polsce.
We wtorek ambasada USA w Polsce poinformowała, że Rose w trakcie konferencji "gościł liderów branży podczas spotkania networkingowego, współorganizowanego przez Biuro Radcy Handlowego Ambasady USA oraz [amerykańską firmę - red.] GE Vernova".
"W miarę jak Stany Zjednoczone i Polska rozszerzają współpracę w zakresie cywilnej energetyki jądrowej, małe reaktory modułowe (SMR) stwarzają nowe możliwości wspierania innowacji, wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego oraz długoterminowego wzrostu gospodarczego w obu krajach. Wspólnie Stany Zjednoczone i Polska przyczyniają się do budowy bardziej bezpiecznej, odpornej i prosperującej przyszłości energetycznej" - czytamy we wpisie Ambasady USA w Polsce.
Wiceminister energii o programie jądrowym i planach dla SMR
Pod koniec maja wiceminister energii Wojciech Wrochna zapowiadał podczas panelu na Polskim Kongresie Gospodarczym, że w czerwcu zostanie zaprezentowana aktualizacja Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) oraz harmonogram rozwoju małych modułowych reaktorów jądrowych (SMR).
Wrochna mówił, że resort energii rozmawia z inwestorami na temat możliwości wsparcia państwa dla inwestycji w SMR-y. Według niego na obecnym etapie rozwoju technologii będzie to konieczne. Odniósł się też do przygotowanej przez spółkę Orlen Synthos Green Energy propozycji objęcia SMR-ów kontraktami różnicowymi. - Otrzymaliśmy od spółki założenia tego modelu i chcielibyśmy jak najszybciej do tych rozmów siąść - deklarował wiceminister.
W kwietniu prezes Orlen Synthos Green Energy Rafał Kasprów poinformował, że na przełomie kwietnia i maja spółka przekaże dokumentację potrzebną do wniosku o pomoc publiczną dla 14 SMR-ów do Ministerstwa Energii.
Kilkanaście reaktorów SMR planuje w Polsce zbudować Orlen Synthos Green Energy, spółka Orlenu i chemicznej grupy Synthos. Planuje wykorzystać technologię BWRX-300 opracowaną przez GE Hitachi. Współpracę w sprawie budowy reaktorów SMR nawiązały też w 2025 roku Enea i Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria, które chcą budować reaktory w technologii Rolls-Royce.