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Polska

Ambasador USA o rozwoju małych reaktorów modułowych. "Polska staje się europejskim liderem"

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Tom Rose
Ambasador USA w Polsce na konferencji poświęconej małym reaktorom modułowym (SMR)
Źródło wideo: US Embassy Warsaw/X
Źródło zdj. gł.: x.com/USEmbassyWarsaw
Ambasador USA w Polsce Tom Rose ocenił, że "Polska staje się europejskim liderem" w rozwoju małych reaktorów modułowych (SMR). Zainaugurował on w poniedziałek konferencję poświęconą tej kwestii. "Ameryka i Polska wspólnie budują przyszłość" - oświadczył.

Ambasada USA w Polsce przekazała, że Tom Rose otworzył w poniedziałek w Warszawie regionalną konferencję poświęconą małym reaktorom modułowym (SMR), która zgromadziła przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego z Europy Środkowo-Wschodniej.

"Zorganizowana przez Biuro Radcy Handlowego Misji USA w Polsce oraz partnerów regionalnych konferencja koncentruje się na możliwościach i wyzwaniach związanych z finansowaniem wdrażania technologii SMR oraz na wiodącej roli Polski w rozwoju tej technologii w Europie" - napisała Ambasada USA w Polsce. Przekazała, że asystent sekretarza handlu Steven Haines wygłosił przemówienie inauguracyjne.

Ambasador USA Tom Rose: Polska rozumie to lepiej niż większość

Ambasador Rose napisał w poniedziałek na platformie X, że prezydent USA Donald Trump "przywraca amerykańską dominację energetyczną i pomaga naszym sojusznikom zrobić to samo".

"Z dumą witamy asystenta sekretarza handlu Stevena Hainesa i naszych kolegów ze Służby Handlowej USA na dzisiejszej konferencji Deploy SMR, w której udział biorą liderzy z Europy Środkowo-Wschodniej, aby przyspieszyć wdrażanie technologii jądrowej nowej generacji. Polska rozumie to lepiej niż większość i staje się europejskim liderem w rozwoju SMR" - czytamy we wpisie. "Ameryka i Polska wspólnie budują przyszłość" - oświadczył ambasador USA w Polsce.

We wtorek ambasada USA w Polsce poinformowała, że Rose w trakcie konferencji "gościł liderów branży podczas spotkania networkingowego, współorganizowanego przez Biuro Radcy Handlowego Ambasady USA oraz [amerykańską firmę - red.] GE Vernova".

"W miarę jak Stany Zjednoczone i Polska rozszerzają współpracę w zakresie cywilnej energetyki jądrowej, małe reaktory modułowe (SMR) stwarzają nowe możliwości wspierania innowacji, wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego oraz długoterminowego wzrostu gospodarczego w obu krajach. Wspólnie Stany Zjednoczone i Polska przyczyniają się do budowy bardziej bezpiecznej, odpornej i prosperującej przyszłości energetycznej" - czytamy we wpisie Ambasady USA w Polsce.

Wiceminister energii o programie jądrowym i planach dla SMR

Pod koniec maja wiceminister energii Wojciech Wrochna zapowiadał podczas panelu na Polskim Kongresie Gospodarczym, że w czerwcu zostanie zaprezentowana aktualizacja Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) oraz harmonogram rozwoju małych modułowych reaktorów jądrowych (SMR).

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Wrochna mówił, że resort energii rozmawia z inwestorami na temat możliwości wsparcia państwa dla inwestycji w SMR-y. Według niego na obecnym etapie rozwoju technologii będzie to konieczne. Odniósł się też do przygotowanej przez spółkę Orlen Synthos Green Energy propozycji objęcia SMR-ów kontraktami różnicowymi. - Otrzymaliśmy od spółki założenia tego modelu i chcielibyśmy jak najszybciej do tych rozmów siąść - deklarował wiceminister.

W kwietniu prezes Orlen Synthos Green Energy Rafał Kasprów poinformował, że na przełomie kwietnia i maja spółka przekaże dokumentację potrzebną do wniosku o pomoc publiczną dla 14 SMR-ów do Ministerstwa Energii.

Małe reaktory modułowe SMR
Małe reaktory modułowe SMR
Źródło zdjęcia: PAP/Mateusz Krymski

Kilkanaście reaktorów SMR planuje w Polsce zbudować Orlen Synthos Green Energy, spółka Orlenu i chemicznej grupy Synthos. Planuje wykorzystać technologię BWRX-300 opracowaną przez GE Hitachi. Współpracę w sprawie budowy reaktorów SMR nawiązały też w 2025 roku Enea i Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria, które chcą budować reaktory w technologii Rolls-Royce.

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Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
Ambasada USA w PolsceUSAElektrownia jądrowatechnologia jądrowa
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
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