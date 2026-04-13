Polska Ambasador USA krytycznie o Czarzastym. "Jest zagrożeniem" Justyna Sochacka

Napięcie między Czarzasty a ambasadorem USA. "W tej sprawie już dyskusję zakończyłem" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Tom Rose skrytykował Włodzimierza Czarzastego we wpisie opublikowanym w poniedziałek rano.

"Ten człowiek jest zagrożeniem. Celem jego podburzającej retoryki, dyskredytującej prezydenta USA Donalda Trumpa, może być jedynie zaszkodzenie stosunkom amerykańsko-polskim i osłabienie własnego kraju" - napisał ambasador USA w Polsce. Dodał, że "nie powinniśmy być zaskoczeni", biorąc pod uwagę, że jest to "skrajny lewicowiec i były komunistyczny aparatczyk".

This man is a menace. The aim of his inflammatory rhetoric disparaging @POTUS can only be to damage U.S.–Poland ties, and weaken his own country. Perhaps as a notorious far-left, ex-communist apparatchik, we shouldn’t be surprised.https://t.co/r05rsSZ9Ix — Ambasador Tom Rose (@USAmbPoland) April 13, 2026 Rozwiń

Co powiedział Czarzasty?

To reakcja na słowa marszałka Sejmu, które padły w rozmowie z dziennikiem "Financial Times". Zdaniem brytyjskiego dziennika to odosobniony głos krytyki w kraju, dla którego sojusz z USA pozostaje priorytetem niezależnie od tego, która partia sprawuje władzę w Warszawie.

Czarzasty powiedział, że prezydent USA Donald Trump "staje się liderem chaosu" i ocenił, że "w wielu przypadkach jego zachowanie jest absolutnie irracjonalne". "Poszczególne kraje i osoby wciąż boją się o tym mówić" - dodał.

Jak napisał "FT", Czarzasty, przywołując wizytę wiceprezydenta USA J.D Vance'a w Budapeszcie, której celem było wsparcie Viktora Orbana przed wyborami parlamentarnymi, skrytykował administrację Trumpa za ingerowanie w wewnętrzną politykę.

"J.D. Vance miał usta pełne sloganów o wolności i nieingerowaniu w procesy demokratyczne innego państwa, ale to, co teraz zrobił [w Budapeszcie], było dokładnym przeciwieństwem" - mówił marszałek Sejmu.

Napięcie między Czarzastym a ambasadorem USA

Ambasador USA w Polsce Tom Rose na początku lutego ogłosił, że strona amerykańska nie będzie już utrzymywać kontaktów ani komunikować się z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Napisał, że "oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta Trumpa uczyniły go poważną przeszkodą dla naszych doskonałych relacji z premierem Tuskiem i jego rządem".

Niedługo później w reakcji Czarzasty napisał, że "zgodnie ze swoimi wartościami" stanął "w obronie polskich żołnierzy walczących na misjach" i nie poparł kandydatury prezydenta Donalda Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla. "Niezmiennie szanuję USA jako kluczowego partnera Polski. Dlatego z ubolewaniem przyjmuję deklarację ambasadora Toma Rose’a, ale nie zmienię stanowiska w tych fundamentalnych dla Polek i Polaków sprawach" - dodał wówczas.

Marszałek Sejmu wypowiedział się krytycznie o Trumpie w czasie wcześniejszej konferencji prasowej, gdy przekazał, że nie poprze wniosku o przyznanie pokojowego Nobla prezydentowi USA. Mówił o tym, dlaczego jego zdaniem Trump na nią "nie zasługuje".

Ocenił wówczas między innymi, że "ład oparty na prawie międzynarodowym odchodzi niestety powoli w przeszłość", a w polityce międzynarodowej zaczyna dominować siła. - Budowanie przez Stany Zjednoczone nowych platform, takich jak Rada Pokoju, jest moim zdaniem złudne. Wzmacniać trzeba Unię Europejską, ONZ, WHO i siebie - mówił.

- Prezydent Trump moim zdaniem destabilizuje sytuację w tych organizacjach, reprezentując politykę siły i przy użyciu siły prowadzi politykę transakcyjną - dodał Czarzasty. Wspomniał też między innymi o "innym interpretowaniu historii" przez Trumpa w sprawie udziału polskich żołnierzy w misjach czy "instrumentalnym traktowaniu" innych terytoriów takich jak Grenlandia.

OGLĄDAJ: TVN24 HD