Ambasador USA odpowiada Sikorskiemu: świat musi usłyszeć prawdę

"Dziękuję, panie ambasadorze za pańską moralną klarowność. Ważne jest, aby pamiętać, że Holokaust był działaniem państwowym, zaplanowanym i przeprowadzonym przez hitlerowskie Niemcy na okupowanej ziemi polskiej. Polski rząd znajdował się wówczas na uchodźstwie w Londynie i błagał aliantów o pomoc w jego powstrzymaniu" - napisał w czwartek na X minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, zwracając się do ambasadora USA Thomasa Rose'a.

Niedługo później dyplomata odpowiedział na słowa ministra. "Dziękuję bardzo, panie wicepremierze — każdy fakt, który przytoczyłem, był bezsporny. Świat musi usłyszeć prawdę o waszym wspaniałym kraju!" - czytamy.

Thank you so much Mr. Deputy Prime Minister @radeksikorski -- every fact I cited was undisputed. The world needs to hear the truth about your great country! https://t.co/wceHlzRRr5 — Tom Rose (@TomRoseIndy) November 27, 2025 Rozwiń

Rose o Polsce: żaden kraj nie walczył dłużej ani nie wycierpiał więcej

W zeszły czwartek Thomas Rose zamieścił na swoim profilu na platformie X nagranie z wystąpienia podczas IJL International Conference w Warszawie. "Wczoraj wieczorem rozpocząłem rozmowę, która - mam nadzieję - przyczyni się do skorygowania bardzo niesprawiedliwej narracji historycznej na temat Polski" - napisał, załączając nagranie wideo.

- Zbyt długo ten naród był obciążany moralną skazą, która nigdy nie była jego: oszczerstwem, że Polska w jakikolwiek sposób ponosi odpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez innych - powiedział Thomas Rose do zebranych.

Wskazał, że "żaden kraj nie walczył dłużej ani nie wycierpiał więcej, dlatego traktowanie relacji Polski ze światem jak układu dłużnika i wierzyciela za ludobójstwo dokonane przez innych na jej terytorium, jest nie tylko historycznie fałszywe, ale i moralnie skandaliczne". - To stawianie ofiary w roli odpowiedzialnej za czyny sprawcy - ocenił.

- Ten rażący afront zatruwał przez lata relacje między Żydami i Polakami, między Izraelem a Polską, a także między Stanami Zjednoczonymi i Polską, bo zmuszał do rozmów głęboko dla Polaków obraźliwych - powiedział. - A ponieważ sama teza jest nieprawdziwa, nie istnieje żadne rozwiązanie, bo nie ma problemu, który należałoby rozwiązać - dodał.

Oburzenie po wpisie Jad Waszem na temat okupowanej Polski

Wymiana wpisów między Sikorskim a Rose odbyła się po niedawnej dyskusji po wpisie Jad Waszem, dotyczącej antyżydowskiego prawa w okupowanej przez Niemców Polsce (wykład był jeszcze przed tą burzą). "Polska była pierwszym krajem, gdzie Żydzi zostali zmuszeni do noszenia wyróżniającej ich odznaki, w celu odizolowania ich od otaczającej ludności" - napisano.

Przeciwko takiej narracji zaprotestowało m.in. polskie MSZ oraz Muzeum Auschwitz. "Doprecyzujcie, proszę, że była to Polska pod niemiecką okupacją" - pisał na X Radosław Sikorski.

