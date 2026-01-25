Ambasador USA reaguje po słowach Trumpa. "Polska nie ma większego przyjaciela"

Donald Trump o sojusznikach NATO i misji w Afganistanie Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Polska nie ma większego przyjaciela niż prezydent Donald Trump. Wielokrotnie podkreślał on swój głęboki szacunek dla poświęcenia Polski i jej niezachwianego zaangażowania w Sojusz Północnoatlantycki, w tym solidarności i służby u boku sojuszników w Iraku i Afganistanie" - napisał ambasador Tom Rose w niedzielę rano w mediach społecznościowych.

Jak napisał "ten dorobek jest szanowany i podziwiany przez wszystkich Amerykanów, a my wszyscy cenimy wspaniałych polskich przywódców, prezydenta Karola Nawrockiego i premiera Donalda Tuska". "Nasza wspólna siła nadal opiera się na wzajemnym szacunku, który czyni sojusz wspaniałym i wyjątkowym - i ta zasada pozostanie na pierwszym miejscu" - czytamy we wpisie.

Poland has no greater friend that President Trump @realDonaldTrump. He has repeatedly underscored his deep respect for Poland’s sacrifice and its unwavering commitment to the NATO Alliance, including its solidarity and service alongside allies in Iraq and Afghanistan. That record… — Tom Rose (@TomRoseIndy) January 25, 2026 Rozwiń Źródło: X/Tom Rose

"Nigdy ich nie potrzebowaliśmy"

Wpis ambasadora USA w Polsce nawiązuje do czwartkowej wypowiedzi Donalda Trumpa. W wywiadzie dla Fox News bagatelizował on wkład amerykańskich sojuszników z NATO w wojnę w Afganistanie, która wybuchła po atakach na Stany Zjednoczone 11 września 2001 roku. - Nigdy ich nie potrzebowaliśmy. Powiedzą, że wysłali wojska do Afganistanu i rzeczywiście tak zrobili, ale pozostawali nieco z tyłu, z dala od linii frontu - mówił wtedy Trump.

Jego wypowiedź spotkała się ze stanowczą reakcją polskich polityków i wojskowych. Premier Donald Tusk we wpisie w X przypomniał, że w 2011 roku uczestniczył w Afganistanie w pożegnaniu pięciu poległych polskich żołnierzy. "Towarzyszący mi wówczas amerykańscy oficerowie mówili, że Ameryka nigdy nie zapomni polskich bohaterów. Może przypomną o tym prezydentowi Trumpowi" – napisał premier.

Z kolei prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że "polscy żołnierze to bohaterowie", którzy "zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich służbę". "W Afganistanie poległo 44 odważnych Polaków: 43 żołnierzy i cywil. Na zawsze zostaną w naszej pamięci!" - napisał w języku polskim i angielskim na platformie X.

List otwarty do Donalda Trumpa skierowało również Stowarzyszenie Rodzin Poległych Żołnierzy "Pamięć i Przyszłość", w którym domagają się od prezydenta sprostowania swoich słów. Jak czytamy w liście, polscy żołnierze "ginęli na pierwszej linii, w miejscach najcięższych starć - wypełniając misję, o którą prosiły Stany Zjednoczone ".

Trump o "wspaniałych brytyjskich żołnierzach"

Swoje stanowisko łagodzi również sam Trump. Po ostrej reakcji brytyjskich polityków oraz sobotniej rozmowie telefonicznej z premierem Keirem Starmerem Trump opublikował wpis, w którym wyraził swoje uznanie dla brytyjskich żołnierzy walczących u boku Amerykanów w Afganistanie. Wielka Brytania poniosła tam drugie pod względem wielkości straty, po Amerykanach.

"Wspaniali i niezwykle odważni żołnierze Wielkiej Brytanii zawsze będą ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki! W Afganistanie 457 (z nich) poległo, wielu było poważnie rannych i należeli do najwspanialszych ze wszystkich żołnierzy" - napisał na platformie Truth Social.

OGLĄDAJ: Trump ciągle robi to samo. I wciąż mu to działa. Da się z nim negocjować? Zobacz cały materiał