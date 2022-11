Mark Brzezinski: Polska i Stany Zjednoczone stworzyły więzi nie do zerwania

Brzezinski: polscy i amerykańscy żołnierze stoją ramię w ramię

- Poprzez te wysiłki Polska i Stany Zjednoczone stworzyły więzi nie do zerwania, oparte na zaufaniu. One doprowadziły nas do tego, czego doświadczamy dzisiaj - przyznał. - 2022 moim zdaniem to rok wyjątkowy. Polscy i amerykańscy żołnierze stoją ramię w ramię, odpowiadając na rosyjski atak. To Amerykanie i Polacy pracują ramię w ramię na polskiej ziemi, by dokonać przebudowy i remontu samolotów F-16 na potrzeby lotnictwa amerykańskiego w Europie - zwracał uwagę.