Ambasador USA Mark Brzezinski odwiedził budowę Centrum Onkologii i Psychiatrii w Centrum Zdrowia i Dziecka

Ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski odwiedził w poniedziałek plac budowy Centrum Onkologii i Psychiatrii w Centrum Zdrowia Dziecka. - To wyjątkowe i bardzo ludzkie. To wspólna walka o dobro dzieci, dla których zrobię wszystko, co w mojej mocy - powiedział ambasador.

Brzezinski: to wspólna walka o dobro dzieci

- Polska staje coraz bogatszym krajem. Polski biznes radzi sobie coraz lepiej. Dbanie o dobro obywateli to element ważny dla państwa. Dlatego wspieranie Centrum Psychiatrii i Onkologii jest takie ważne. Uważam, że nie ma nic bardziej istotnego. Uważam, że to wspaniałe. Będę zachęcał amerykańskie firmy, żeby brały udział w tym projekcie, który dzisiaj sam mogłem obejrzeć -powiedział ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski.

- To wyjątkowe i bardzo ludzkie. To wspólna walka o dobro dzieci, dla których zrobię wszystko, co w mojej mocy. Mam nadzieję, że wy też to zrobicie - dodał.