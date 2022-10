Ambasador Rosji na przyjęciu u nuncjusza apostolskiego w Warszawie. "Kompletne niezrozumienie świata"

Ambasador Rosji Siergiej Andriejew był na przyjęciu zorganizowanym w Warszawie przez nuncjusza apostolskiego Salvatore Pennacchio. - Niektórzy biskupi zachowują się tak, jakby kompletnie nie rozumieli świata, ludzi i kontekstu, który się wokół nich rozgrywa. To skandal i głupota - ocenił poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński. - Nie wiem, dlaczego Watykan daje świadectwo moralności i uczciwości przedstawicielowi Putina - dodał poseł Lewicy Tomasz Trela.

W czwartek "Rzeczpospolita" napisała, że Nuncjatura Apostolska w Polsce zaprosiła na przyjęcie w swojej siedzibie w Warszawie ambasadora Rosji Siergieja Andriejewa. Jak podaje gazeta, dla części gości, w tym także innych ambasadorów, którzy nie byli poinformowani o obecności Andriejewa, "był to problem".

Zapytaliśmy nuncjaturę o szczegóły opisywanego spotkania i o stosowność zaproszenia na nie ambasadora Rosji. Do czasu publikacji tekstu odpowiedź nie nadeszła.

Ambasador Rosji Siergiej Andriejew TVN24

Nuncjatura Apostolska w Warszawie Tomasz Gzell/PAP

Kierwiński: jakiekolwiek kontakty z ambasadorem Rosji to kompletne niezrozumienie świata

- Kompletnie nie rozumiem, co robią niektórzy biskupi. Zachowują się tak, jakby kompletnie nie rozumieli świata, ludzi i kontekstu, który się wokół nich rozgrywa - skomentował Marcin Kierwiński, poseł Koalicji Obywatelskiej.

Podkreślił, że "dzisiaj Rosja jest państwem agresorem, zachowuje się tak, jak hitlerowskie Niemcy". - Jakiekolwiek kontakty z ambasadorem rosyjskim to kompletne niezrozumienie świata. Skandal i głupota - ocenił.

Kierwiński: jakiekolwiek kontakty z ambasadorem rosyjskim to kompletne niezrozumienie świata TVN24

Trela: wpisuje się to w to, co mówi papież Franciszek i cały Watykan

- Trochę wpisuje się to w to, co mówi papież Franciszek i cały Watykan, który dawał niejasne komunikaty, że może wojna to jest wina i Ukrainy, i Rosji, że nie można wszystkich mierzyć jedną miarą, że Putin nie jest taki najgorszy - mówił Tomasz Trela z Lewicy.

Zaproszenie ambasadora do nuncjatury to zdaniem posła "jest tego dowód". - Skoro cały demokratyczny świat dyplomacji umówił się, że przedstawiciele Federacji Rosyjskiej są personae non gratae, to nie wiem, co się stało w Watykanie. Wszyscy wiemy, że Putin to zbrodniarz, ma krew na rękach i trzeba go dyskredytować w każdy możliwy sposób. Nie wiem, dlaczego Watykan daje świadectwo moralności i uczciwości przedstawicielowi Putina - dodał parlamentarzysta Lewicy.

Trela: wpisuje się to w to, co mówi papież Franciszek i cały Watykan TVN24

Kotula: to absolutnie skandaliczne

Katarzyna Kotula z Lewicy przypominała, że "nuncjusz apostolski to jest przedstawiciel Watykanu w danym kraju".

- Mamy taką sytuację, że tuż za Polską granicą Putin morduje Ukraińców, także cywilów, rosyjscy żołnierze gwałcą Ukrainki i cały cywilizowany świat faktycznie bardzo mocno izoluje się od Rosji na różnych poziomach. A my dowiadujemy się o imprezie naprzeciwko polskiego MSZ i ambasady Ukrainy - z udziałem ambasadora Rosji. To absolutnie skandaliczne - oceniła.

Kotula o zaproszeniu ambasadora Rosji do nuncjatury: to absolutnie skandaliczne TVN24

