Ambasador Rosji stawił się w MSZ. Wyszedł po dziewięciu minutach
Gieorgij Michno wszedł do siedziby Ministerstwa Spraw Zagranicznych o godzinie 16.31. Opuścił budynek zaledwie po dziewięciu minutach o 16.40.
Wezwanie ambasadora Rosji ma związek z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. W piątek rano, podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę, w trzech miejscowościach: Nowym Lipowcu na Lubelszczyźnie oraz w Rudniku i Mołodyczu na Podkarpaciu spadły trzy rosyjskie rakiety Ch-101.
Wkrótce więcej informacji.
Źródło: tvn24.pl
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