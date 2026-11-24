Polska Ambasador Rosji stawił się w MSZ. Wyszedł po dziewięciu minutach Aleksandra Sapeta |

Prokuratura poinformowała, jakie rakiety spadły we wschodniej Polsce Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Gieorgij Michno wszedł do siedziby Ministerstwa Spraw Zagranicznych o godzinie 16.31. Opuścił budynek zaledwie po dziewięciu minutach o 16.40.

Ambasador Rosji w MSZ Źródło zdjęcia: TVN24

Wezwanie ambasadora Rosji ma związek z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. W piątek rano, podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę, w trzech miejscowościach: Nowym Lipowcu na Lubelszczyźnie oraz w Rudniku i Mołodyczu na Podkarpaciu spadły trzy rosyjskie rakiety Ch-101.

Wkrótce więcej informacji.