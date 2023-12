Ambasador przy UE "wezwany do kraju i zwolniony z obowiązku świadczenia pracy". Rzecznik MSZ wyjaśnia

Rzecznik MSZ wyjaśnia

Nawiązując do kwestii formalnej, rzecznik polskiej dyplomacji oznajmił, że minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wcześniej poinformował prezydenta Andrzeja Dudę "o takim ruchu", że będzie wnioskował o odwołanie na konsultacje ambasadora (Sadosia - red.), przy czym nie oznacza to jego odwołania. - Pojawiają się głosy, że premier nie może nominować ambasadora. Piotr Serafin nie jest ambasadorem, jest ministrem pełnomocnym. Ministerstwo Spraw Zagranicznych porusza się tutaj dokładnie w ramach konstytucji, dokładnie w ramach ustaw, nawet tych ostatnich, które się pojawiły - wyjaśniał Wroński.

Na pytanie, kiedy Sikorski złoży wniosek o odwołanie z funkcji ministra Sadosia, rzecznik sprecyzował, że nie chodzi o odwołanie. - Pan ambasador Sadoś został wezwany na konsultacje do Warszawy, on nie został odwołany z funkcji - stwierdził Wroński.

Rzecznik wyjaśnił, że Sadoś jest nadal ambasadorem, tylko nie musi świadczyć pracy. Pytany o to, jaka jest ścieżka, żeby ambasador Sadoś przestał być ambasadorem i żeby oficjalnie został zastąpiony przez pana Serafina, Wroński odpowiedział, że "decyzje w tej kwestii podejmuje prezydent i w tejże kwestii zostanie złożony wniosek do prezydenta o odwołanie i powołanie, bo nie może być dwóch osób na jednym stanowisku".

Prezydencki minister mówi o "pełnym zrozumieniu i zgodzie"

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Mieszko Pawlak powiedział PAP, że prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk rozmawiali o tej sprawie w poniedziałek. - Ze względu na to, że to premier i Rada Ministrów odpowiadają za prowadzenie polityki europejskiej, w związku z czym, ze strony prezydenta jest pełne zrozumienie i zgoda na to, by premier w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej miał swojego współpracownika - powiedział prezydencki minister.