Polska Kolejny ambasador rezygnuje. Radosław Sikorski "przychylił się do tej prośby" Oprac. Filip Czerwiński |

Radosław Sikorski o rezygnacji ambasadorów Solocha i Kumocha Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

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Stały przedstawiciel Polski przy ONZ Krzysztof Szczerski - jak przekazał w komunikacie rzecznik resortu spraw zagranicznych Maciej Wewiór - na własną prośbę rezygnuje z funkcji. "Minister Sikorski przychylił się do tej prośby. Ambasador Szczerski zakończy misję jeszcze w tym miesiącu" - podał Wewiór.

Ambasador Krzysztof Szczerski zwrócił się do ministra spraw zagranicznych @sikorskiradek z prośbą o skrócenie swojej misji dyplomatycznej przy ONZ.



Minister Sikorski przychylił się do tej prośby. Ambasador Szczerski zakończy misję jeszcze w tym miesiącu. @KSzczerski @PLinUN — Rzecznik MSZ - Maciej Wewiór (@RzecznikMSZ) November 2, 2026 Rozwiń

Krzysztof Szczerski jest stałym przedstawicielem Polski przy ONZ od 2021 roku. Wcześniej, w latach 2015-2021, pracował w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy, między innymi jako szef Gabinetu Prezydenta RP i szef Biura Polityki Międzynarodowej.

Krzysztof Szczerski, Radosław Sikorski i Karol Nawrocki w trakcie debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP

Do sprawy odniósł się w serwisie X szef Biura Polityki Międzynarodowej w kancelarii prezydenta Marcin Przydacz.

"Kolejny Ambasador RP rezygnuje. Tym razem jest to prof. K. Szczerski - Stały Przedstawiciel RP przy ONZ. Po ambasadorach RP w Chinach i Rumunii to już trzeci wysokiej rangi dyplomata, który nie chce firmować bezprawia Rządu Donalda Tuska swoją osobą. Kontekst oczywisty" - napisał prezydencki minister.

Kolejny Ambasador RP rezygnuje.



Tym razem jest to prof. K. Szczerski - Stały Przedstawiciel RP przy ONZ.



Po ambasadorach RP w Chinach i Rumunii to już trzeci wysokiej rangi dyplomata, który nie chce firmować bezprawia Rządu D. Tuska swoją osobą. Kontekst oczywisty. — Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) November 2, 2026 Rozwiń

Rezygnacje ambasadorów

Rzecznik MSZ nie przekazał, z jakiego powodu Szczerski poprosił o skrócenie swojej misji. W ciągu ostatnich trzech dni zrezygnowało ze swoich funkcji dwóch innych polskich ambasadorów - Jakub Kumoch z placówki w Chinach i Paweł Soloch z placówki w Rumunii.

Kumoch oświadczył, że wobec wydarzeń w kraju uznał, że nie jest możliwe dalsze pełnienie przez niego funkcji ambasadora. Były prezydent Andrzej Duda powiedział w rozmowie z Kanałem Zero, że Kumoch miał otrzymać notę od MSZ w sprawie sytuacji wokół TK, której treść uznał za nieprawdziwą. Resort stanowczo zaprzeczył istnieniu takiego dokumentu.

Soloch oznajmił z kolei, że "w związku z faktem próby sprzecznego z prawem przejęcia TK nie widzi możliwości pełnienia funkcji".

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Sikorski: stoi za tym prezydent Nawrocki. Przydacz odpowiedział

W sobotę wieczorem na antenie TVN24 szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski skomentował rezygnacje Kumocha i Solocha.

- To rzeczywiście niefortunna sytuacja, nieprofesjonalne zachowanie. Pamiętajmy też, że nie zrobili tego sami z siebie, byli do tego nakłaniani przez personel pana prezydenta, tak jak poprzednio już kandydaci na ambasadorów, są nakłaniani do tego, aby nie kandydować. Skandaliczne zachowania - ocenił wicepremier.

W poniedziałek szef MSZ powiedział dziennikarzom w Sejmie, że musi skorygować wcześniejszą wypowiedź, bo okazało się, iż to Karol Nawrocki osobiście nakłaniał ambasadorów do rezygnacji ze stanowisk.

- To nie jest rola prezydenta, zmuszanie polskich ambasadorów do rezygnacji - oświadczył szef MSZ. Dopytywany, skąd ma informacje na ten temat, Sikorski odparł: - Mamy tę wiedzę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Do wypowiedzi szefa dyplomacji odniósł się w poniedziałek w serwisie X prezydencki minister Marcin Przydacz.

"Ambasadorowie Kumoch i Soloch podjęli decyzję o swojej rezygnacji i podali przyczyny takiej decyzji. Jak wskazują dyplomaci, wobec łamania prawa w Polsce przez Rząd Donalda Tuska i wicepremiera Radosława Sikorskiego - nie widzieli możliwości dalszego legitymizowania swoją obecnością takiej polityki. Kto zna tych ambasadorów, wie, że decyzje podejmują samodzielnie" - napisał.

Przydacz przekonywał, że "insynuowanie i oskarżenia pana Sikorskiego, jakoby było to efektem nacisków, nie znajdują potwierdzenia w faktach". "Są kłamstwem" - napisał.

Swój wpis na X zamieścił w poniedziałek na X także Kumoch. "Przykro mi, że muszę to zrobić, bo liczyłem, że ta sprawa jest zakończona. Nie rozmawiałem ani nie komunikowałem się przed podjęciem decyzji z Panem Prezydentem" - napisał.

"Przykre to i smutne dla Polski, kiedy trzykrotny ambasador i postać szanowana przez wszystkich - musi prostować kłamstwa ministra spraw zagranicznych RP" - napisał Przydacz, komentując wpis Kumocha.