Ambasador Polski przy NATO: chcemy i będzie więcej sprzętu i żołnierzy na terytorium Polski

O wzmocnieniu wschodniej flanki NATO w kontekście zbliżającego się szczytu Sojusz w Madrycie mówił w "Jeden na jeden" w TVN24 ambasador Polski przy NATO Tomasz Szatkowski. - Myślę, że usłyszymy, że są na to duże szanse, że ta obecność będzie zwiększona - powiedział w odpowiedzi na pytanie, czy usłyszymy, że na terenie Polski będzie więcej żołnierzy NATO lub amerykańskich w najbliższym czasie. Zaznaczył, że "nie będzie to jednak radykalne zwiększenie".

W dniach 29-30 czerwca odbędzie się szczyt NATO w Madrycie. Ambasador Polski przy NATO Tomasz Szatkowski został zapytany w sobotę w "Jeden na jeden" w TVN24, czy jest absolutne przekonanie wszystkich członków Sojuszu, że trzeba wzmocnić wschodnią flankę. - Myślę, że co do zasady tak, natomiast są oczywiście istotne niuanse w tej kwestii. Państwa, które są tą kwestią najbardziej dotknięte, czyli oczywiście Polska i inne państwa wschodniej flanki, oczekują najdalej idących działań - zaznaczył.

Ambasador RP przy NATO: myślę, że w Madrycie usłyszymy, że obecność żołnierzy w Polsce będzie zwiększona

- W tym momencie jest w Polsce jedna ciężka amerykańska brygada, buduje się magazyn dla kolejnej ciężkiej amerykańskiej brygady - mówił. - Ta brygada, która będzie miała magazyn sprzętu to jest takie rozwiązanie, w którym ten sprzęt jest gotowy do natychmiastowego użycia, a żołnierze mogą przybyć w ciągu jednego, dwóch dni - wyjaśnił Szatkowski. Dodał, że oni "pewnie nie będą na stałe" w Polsce.

Dopytywany w internetowej dogrywce "Jeden na jeden" w TVN24 GO, czy usłyszymy w Madrycie, że na terenie Polski będzie więcej żołnierzy NATO lub amerykańskich w najbliższym czasie, powiedział, że "myśli, że usłyszymy, że są na to duże szanse, że usłyszymy, że ta obecność będzie zwiększona". - Nie będzie to jednak radykalne zwiększenie - dodał.

"W ostatnich miesiącach było na polskim niebie dużo samolotów -nosicieli broni jądrowej"

Co to jest nuclear sharing?

Szatkowski: jeżeli Rosja użyje broni nuklearnej przeciwko NATO, Sojusz odpowie adekwatnie

Odnosząc się do gróźb użycia przez Rosję broni nuklearnej, powiedział, że "my się temu bardzo uważnie przyglądamy w kwaterze głównej Sojuszu".

- Rosja bardzo aktywnie od lat zresztą używa tej retoryki nuklearnej w ramach swojej polityki informacyjnej i wygląda na to, że to jest przede wszystkim broń informacyjna. To nie jest tak, że Rosja nie ma instrumentów. Rosja ma tysiące głowic taktycznych, tysiące głowic strategicznych. Nie wiemy, w jakim stanie się one znajdują, ale nie widzieliśmy, jeżeli chodzi o tą zwiększoną agresywność tej retoryki, aby za tym szły pewne działania, które wskazywałyby na to, że Rosja szykuje się do użycia tej broni a już szczególnie przeciwko Paktowi Północnoatlantyckiemu - powiedział.