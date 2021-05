"W poczuciu pokory i wstydu chylę czoła". Ambasador Niemiec o "straszliwych zbrodniach"

"Od 1941 roku ze stacji Radegast w Łodzi naziści wywieźli na śmierć setki tysięcy ludzi" - napisał w czwartek na Twitterze ambasador Niemiec w Polsce Arndt Freytag von Loringh. To stąd podczas okupacji Niemcy wysyłali transporty Żydów z łódzkiego getta i z innych europejskich miast.

Ze stacji odjeżdżały transporty Żydów

Istniejący od 2006 roku oddział Muzeum Tradycji Niepodległościowych - Stacja Radegast, to dawna stacja kolejowa, która w styczniu 1942 roku stała się łódzkim Umschlagplatz. To stąd podczas okupacji Niemcy wysyłali transporty Żydów ze zlokalizowanego w łódzkiej dzielnicy Bałuty Litzmannstadt Ghetto i innych polskich oraz europejskich miast. Żydzi byli przewożeni do niemieckich obozów śmierci i tam ginęli w komorach gazowych.