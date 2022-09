Ambasador Niemiec: Polska nas ostrzegała, zignorowaliśmy to. Odwrót od rosyjskich nośników energii będzie bolał, ale to się stanie

Ambasador Niemiec w Polsce Thomas Bagger pytany był w "Faktach po Faktach" o zapowiedź Gazpromu, który planuje wstrzymać dostawy gazu do Niemiec. - Poleganie na gazie rosyjskim niewątpliwie jest błędem - powiedział. Zwrócił uwagę, że Polska ostrzegała Niemcy w tej kwestii. - Myśmy zignorowali to ostrzeżenie - przyznał. Mówił także, że "odwrót od rosyjskich nośników energii zajmie sporo czasu, będzie bolało, ale to się stanie". Ambasador pytany był także o raport Polski w sprawie strat wojennych w czasie II wojny światowej.

W piątkowym wydaniu "Faktów po Faktach" w TVN24 gościem był ambasador Niemiec w Polsce Thomas Bagger, który pytany był między innymi o kwestię uzależnienia Niemiec od rosyjskiego gazu. - To wymaga dwuczęściowej odpowiedzi. Po pierwsze: mieliśmy przez całe dziesięciolecia długoterminową politykę i różne ugrupowania polityczne w Niemczech prowadziły różną politykę - odparł. Dopytywany, czy to były błędy, stwierdził: - Z naszego punktu widzenia wówczas to były pozytywne inwestycje w relacje.

Thomas Bagger: będzie bolało, ale to się stanie

- Poleganie na gazie rosyjskim niewątpliwie jest błędem. Niemcy to uznają. Obecny rząd i prawie wszystkie polityczne siły w Niemczech uznają to za błąd. Polska nas ostrzegała, myśmy zignorowali to ostrzeżenie - przyznał. - Tak to mogę podsumować, natomiast myśmy sądzili, że postępowaliśmy słusznie - tłumaczył.

Ambasador Niemiec w Polsce: poleganie na gazie rosyjskim niewątpliwie jest błędem TVN24

Bagger przyznał, że "odwrót od rosyjskich nośników energii zajmie sporo czasu, będzie bolało, ale to się stanie".

Pytany o zapowiedź Gazpromu o wstrzymaniu dostaw gazu do Niemiec przez gazociąg Nord Stream 1, skomentował, że "to jest gra Putina". - On tę grę prowadzi od sześciu miesięcy (od rozpoczęcia pod koniec lutego zbrojnej agresji na Ukrainę - przyp. red.) i właśnie dlatego rząd Niemiec robi wszystko, by przyśpieszyć odejście Niemiec od zależności od gazu rosyjskiego. Nasze rezerwy są pełne - zapewnił. - Nie poddamy się, nie pójdziemy w tę grę - dodał.

Thomas Bagger w "Faktach po Faktach" TVN24

Ambasador: z punktu widzenia prawnego to kwestia zamknięta

Bagger był też pytany o reparacje wojenne dla Polski. - Z prawnego punktu widzenia kwestia reparacji została zamknięta, więc nie ma o czym mówić. Historia pozostanie z nami na zawsze, zawsze będziemy pamiętać o ofiarach, będziemy zawsze czcili ich pamięć, będziemy uczyć się od naszych ofiar tak, by razem kształtować lepszą przyszłość - odpowiedział.

- Wczoraj rząd opublikował dokumentację dotyczącą strat wojennych. Rząd niemiecki przyjął ten raport i tyle - podsumował.

Ambasador zaznaczył również, że "mamy priorytet numer jeden: to wojna Rosji przeciw Ukrainie" i że "powinniśmy być w obliczu tej wojny razem".

Bagger: Z prawnego punktu widzenia kwestia reparacji została zamknięta, więc nie ma o czym mówić. Historia pozostanie z nami na zawsze TVN24

Raport dotyczący reparacji

Wczoraj w Warszawie pokazano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Prezes PiS Jarosław Kaczyński przekazał między innymi, że - według raportu - wartość poniesionych przez Polskę strat to suma ponad 6 bilionów 200 miliardów złotych.

Rzecznik niemieckiego MSZ w Berlinie, cytowany przez Reuters, odpowiedział na te wydarzenia, twierdząc, że "stanowisko niemieckiego rządu nie uległo zmianie, sprawa reparacji została zamknięta". - Polska już dawno, bo w 1953 roku, zrzekła się dalszych reparacji i kilkakrotnie potwierdzała to zrzeczenie. To podstawa obowiązującego obecnie porządku europejskiego. Niemcy ponoszą odpowiedzialność polityczną i moralną za II wojnę światową - oświadczył rzecznik.

Autor:akw//now

Źródło: TVN24