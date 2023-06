Mark Brzezinski: Jest potęga i siła w naszej jedności. Widzimy, że zbiorowa obrona działa

Mark Brzezinski mówił, że "niesprowokowany atak Rosji przeciwko Ukrainie w sposób fundamentalny zmienił sposób, w jaki wielu na świecie definiuje bezpieczeństwo". - My po prostu nie możemy pozwolić sobie na to, żeby na bezpieczeństwo patrzeć w wąski sposób. Musimy myśleć o bezpieczeństwie w sposób holistyczny, w przestrzeni fizycznej oraz cyfrowej gwarantując naszym obywatelom krytyczną infrastrukturę, łańcuchy dostaw oraz zdolność prowadzenia oraz komunikowania się w sposób skuteczny, bez żadnych zaburzeń - podkreślał.

Brzezinski: amerykańskie, natowskie oraz polskie oddziały wojskowe gwarantują, że Polska jest bezpieczna

- Patrzymy także w przyszłość, dlatego, że to jest właśnie czas wielkiej zmiany. To taka chwila na linii czasu, gdy Polska ze wsparciem fantastycznych spółek amerykańskich może zainwestować w bezpieczeństwo oraz zainwestować w to, co dalej jest dla Polski w historii przygotowane - powiedział.