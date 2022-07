Ambasador Mark Brzezinski. Wywiad Katarzyny Kolendy-Zaleskiej. Dziś o godzinie 20 w TVN24

Toczymy z polskim rządem stały dialog o demokracji i praworządności. I jest on dwustronny - powiedział Katarzynie Kolendzie-Zaleskiej ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzezinski. W specjalnym wywiadzie dyplomata mówił dziennikarce "Faktów" TVN o swoim dzieciństwie, roli Polski w życiu rodziny i swojej misji w Warszawie. - Jest to dla mnie poważna odpowiedzialność. Nie będę kłamał, znaczy to dla mnie i dla mojej rodziny ogromnie dużo. Mój ojciec kochał Polskę i chciał dla niej wszystkiego najlepszego - podkreślił. Emisja całej rozmowy w poniedziałek o godzinie 20 w TVN24.

Ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski udzielił wywiadu dziennikarce "Faktów" TVN Katarzynie Kolendzie-Zaleskiej.

Wywiad Katarzyny Kolendy-Zaleskiej z Markiem Brzezinskim TVN24

Brzezinski: toczymy z polskim rządem stały dialog o demokracji i praworządności

Podczas wywiadu ambasador Brzezinski został zapytany, czy jako dyplomata ma obawy o stan polskiej demokracji. - Jasno mówiliśmy polskiemu rządowi, że dokładnie tak jak my, wy też macie sprawy, nad którymi musicie pracować. Dlatego toczymy z polskim rządem stały dialog o demokracji i praworządności. I jest on dwustronny - podkreślał.

- Dlatego chcemy robić kilka rzeczy na raz. Stoimy przy Polsce w kwestiach bezpieczeństwa. Mamy tu 12 600 żołnierzy, rozrzuconych po całej Polsce. Są rozrzuceni po całym kraju z bardzo określonego powodu - zwracał uwagę.

Jak dodał ambasador Stanów Zjednoczonych, "z Polską jasno mówimy, że musimy rozmawiać o sprawach, nad którymi obie strony muszą pracować, czyli o demokracji, praworządności czy wartościach".

Mark Brzezinski: toczymy z polskim rządem stały dialog o demokracji i praworządności tvn24

Brzezinski: mój ojciec kochał Polskę i chciał dla niej wszystkiego najlepszego

Dyplomata mówił też między innymi o roli ambasadora USA w Polsce - kraju, w którym urodził się jego ojciec, Zbigniew Brzezinski - dyplomata, ekspert od polityki międzynarodowej, doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego USA w czasie prezydentury Jimmy'ego Cartera. - Jest to dla mnie poważna odpowiedzialność. Nie będę kłamał, znaczy to dla mnie i dla mojej rodziny ogromnie dużo. Mój ojciec kochał Polskę i chciał dla niej wszystkiego najlepszego - mówił Brzezinski.

Jak opowiadał, "w latach 90., gdy Polska odradzała się jako młoda demokracja, wielu przedstawicieli polskich władz odwiedzało go [Zbigniewa Brzezinskiego - przyp. red.] w Waszyngtonie i pytało, co zrobi Ameryka, by chronić Polskę?". - Mówił im wtedy: to zupełnie źle postawione pytanie. Powinniście pytać, co powinna zrobić Polska, by się sama chronić? - dodał.

Wywiad Katarzyny Kolendy-Zaleskiej z ambasadorem Markiem Brzezinskim TVN24

- Do momentu, do którego nie odwiedziliśmy Polski, była dla nas bardzo ważnym pojęciem, ale dość - trzeba przyznać - abstrakcyjnym. Wigilia, śmigus-dyngus, to było zawsze. Dzieciakom podobała się możliwość oblewania się wodą. I to było super. Polska zawsze przewijała się w życiu ojca - podkreślał Mark Brzezinski. - Czy to wybór Jana Pawła II na papieża, albo jak ojciec wspominał, wracając z Białego Domu, podpisywanie wielkich worów z gotówką, które miały zostać przeszmuglowane do Polski na wsparcie "Solidarności". Wspieraliśmy finansowo "Solidarność". Do Polski szmuglowano więc wielkie wory z gotówką, a mój ojciec, jako doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego, musiał to kwitować - opowiadał ambasador USA w Polsce.

- On nam to opisywał, i dlaczego było to ważne. A potem stan wojenny w Polsce i ten żałobny nastrój u nas. Wiedzieliśmy, że stało się coś strasznego - dodał.

Brzezinski: Polska zawsze przewijała się w życiu ojca TVN24

Jak podkreślił Brzezinski, fakt, że jest ojciec jest "legendą", ułatwia mu "przedstawianie się ludziom i rozmawianie z nimi". - Ale ich oczekiwania są ogromne. Był człowiekiem doskonałości. Dobrze to wiem - stwierdził.

