W piątek minie równo rok od rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę, która zmusiła miliony ludzi do opuszczenia swoich domów w poszukiwaniu bezpieczeństwa. Polska stała się schronieniem dla miażdżącej większości z nich - mówił w czwartek ambasador USA w Warszawie Mark Brzezinski. - Polska pokazała się przez ubiegłe 12 miesięcy jako prawdziwe supermocarstwo humanitarne. Pragnę znowu podziękować za to z głębi serca - dodał.

W czwartek odbyła się konferencja z okazji uruchomienia polskiego wątku Regionalnego Planu Działań na rzecz Uchodźców z Ukrainy z udziałem m.in. pełnomocnika rządu do spraw uchodźców wojennych z Ukrainy Pawła Szefernakera oraz ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce Marka Brzezinskiego.

Brzezinski: Polska pokazała się jako prawdziwe supermocarstwo humanitarne

- Jutro minie równo rok od dnia, gdy Rosja uruchomiła brutalną, pełnoskalową inwazję przeciwko Ukrainie, zmuszając ponad osiem milionów ludzi do ucieczki z Ukrainy w poszukiwaniu bezpieczeństwa. Polska była pierwszym punktem wejścia dla miażdżacej większości tych uchodźców - mówił dyplomata.

Podkreślił, że "przyjęcie, które otrzymali ze strony Polaków było szczerym i prawdziwym znakiem solidarności, partnerstwa i współczucia w czasie kryzysu". - Polska pokazała się przez ubiegłe 12 miesięcy jako prawdziwe supermocarstwo humanitarne. Pragnę znowu podziękować za to z głębi serca. Widzieliśmy to na całym świecie, jest to cudowna historia, trudna, ale cudowna - powiedział.