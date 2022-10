Brzeziński: Polacy niosą pomoc sąsiadom. Widzimy to i jesteśmy za to wdzięczni

- Kryzys dotyczący Ukrainy to starcie pomiędzy autorytaryzmem i demokracją. Obywatele Ukrainy wygrywają dzięki pomocy Stanów Zjednoczonych, Polski i innych krajów z całego świata. I to działa - powiedział Brzezinski.

Brzeziński: 2022 będzie bardzo ważnym rokiem

Podkreślił, że w obliczu wojny w Ukrainie koncepcja kolektywnej obrony poprzez NATO absolutnie sprawdza się, działa i zapewnia obywatelom bezpieczeństwo. Ponadto - jak dodał - Polacy niosą pomoc tym, którzy jej potrzebują, czyli swoim ukraińskim sąsiadom. - Widzimy to na Zachodzie i jesteśmy za to wdzięczni - zaznaczył Brzezinski.

Brzezinski - w kontekście pomocy Ukraińcom - mówił, że młodzi ludzie w Polsce dokonują rzeczy większych od nich samych i to uformuje ich pogląd na świat. Wskazał, że jeśli jedna z tych młodych osób zostanie wybrana np. na prezydenta Polski za 20 czy 30 lat, to będzie ukształtowana przez to, co robiła w 2022 roku pomagając Ukraińcom, poprzez pracę w jadłodajni w Krakowie albo pomagając w zakwaterowaniu Ukraińców we Wrocławiu.