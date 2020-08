Georgette Mosbacher: przymusowe rozdrobnienie mediów ograniczy wolność słowa w Polsce

W piątek ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie Georgette Mosbacher opublikowała serię tweetów, w których odniosła się do sugestii związanych z próbą "dekoncentracji rynku medialnego w Polsce". "Zmuszanie firm medialnych do sprzedaży akcji zmusi inwestorów do szukania innych rynków. To nie jest dobry klimat inwestycyjny - to cenzura" - napisała Mosbacher.