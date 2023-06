Amerykańscy dyplomaci szykują się na wakacje w Polsce. Przygotowali specjalne nagranie

czytaj dalej

Obecnie kurator oświaty może wyrażać zastrzeżenia do pracy nauczycieli i jednocześnie powoływać komisję, która ma te zastrzeżenia wyjaśnić. Nauczyciele nie mają się jak bronić - to może być dopiero wstęp do tego, żeby przedstawiciele ministra Przemysława Czarnka mogli jeszcze bardziej naciskać na szkoły. Materiał magazynu "Polska i Świat".