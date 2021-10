Ambasador Belgii wezwany do MSZ

Ambasador Belgii został na piątek wezwany do polskiego resortu dyplomacji w związku z wypowiedzią premiera Belgii Alexandra De Croo na wykładzie w College of Europe w Brugii - poinformował rzecznik polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina.

Co powiedział belgijski premier?

Media relacjonowały, że podczas wykładu Alexander De Croo odniósł się do wywiadu, którego premier Mateusz Morawiecki udzielił "Financial Times". W tej rozmowie szef polskiego rządu zarzucił Komisji Europejskiej, że stawia Polsce żądania, "przystawiając jej pistolet do głowy". Wezwał też Brukselę, by - jeśli chce rozwiązać spór wokół praworządności - wycofała groźby sankcji prawnych i finansowych.