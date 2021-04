Amantadyna a leczenie COVID-19. "Badania kliniczne w Polsce właśnie się rozpoczęły"

Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz mówił we wtorek w Radiu Plus o kwestii leczenia COVID-19 amantadyną. Przekazał, że minister zdrowia Adam Niedzielski zlecił badania kliniczne w tym kierunku pod kuratelą Agencji Badań Medycznych. - Te badania kliniczne się właśnie rozpoczęły - poinformował.

Pytany, czy nie stało się to w naszym kraju za późno, odpowiedział, że "to nie jest kwestia tylko Polski, że Polska nie prowadziła badań nad amantadyną w przypadku COVID-19".

Andrusiewicz: na świecie nie ma żadnych potwierdzonych wyników badań

"Niestety, my obserwujemy również pacjentów po amantadynie w stanach ciężkich. Niestety, obserwujemy też zgony"

Dodał, że rozpoczęto badania kliniczne, bo część lekarzy "stara się wprowadzić terapię amantadyną." - Niestety, my obserwujemy również pacjentów po amantadynie w stanach ciężkich. Niestety, obserwujemy też zgony. To nie jest tak, że amantadyna nagle jest cudownym lekiem. To nie jest też tak, że my kwestionujemy działanie amantadyny w COVID-19, nie mamy jednak na świecie żadnych wiarygodnych danych na temat działania amantadyny na COVID-19 - powtórzył.