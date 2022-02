Amantadyna. Wstępne wyniki badań w szpitalu: nie było różnic między stosowaniem placebo i amantadyny u pacjentów z COVID-19

czytaj dalej

W związku z przedłużającym się procesem rekoncesyjnym TVN7 rozpoczęła się kampania informacyjna. W spocie gwiazdy stacji zapraszają do wspólnej zabawy, a także przypominają, że największy kanał rozrywkowy w Polsce może niedługo zakończyć nadawanie. Do wygaśnięcia obowiązującej koncesji pozostało kilkanaście dni, a Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji do tej pory nie podjęła decyzji o przyznaniu koncesji na kolejny okres, mimo spełnienia przez nadawcę wszystkich warunków. Widzowie mogą wyrazić solidarność z kanałem, zwracając się do KRRiT o niezwłoczne przyznanie koncesji.