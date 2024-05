- Drugi aspekt czy segment jego wiedzy dotyczący funkcjonowania państwa polskiego, jest bardzo istotny. I to są duże straty, które państwo polskie poniosło. To jak on działał w obrębie Ministerstwa Sprawiedliwości, różne sposoby wpływania na to, żeby w Polsce zniszczyć, obniżyć ten stan praworządności i wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej - wskazał.